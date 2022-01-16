乳癌未追蹤 多重轉移 5旬婦身體像「癌細胞培養皿」

（圖：健康醫療網提供）

53歲黃女士八年前罹患乳癌，療程結束後，因諸多內外部因素未持續追蹤，直到近期出現下肢水腫、下背痛症狀，改赴台灣亞大醫院檢查，赫然發現癌細胞 竟復發並轉移至腦、肝、腎、骨頭等器官，人體宛如癌細胞培養皿。

右側乳房腫塊 治療後未追蹤

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤 科主任王博民表示，黃女士八年前因發現右側乳房有硬塊，赴他院檢查確診為乳癌第三期，當時接受手術、化療及放療後，一度順利控制病情，但之後因故與原本的醫療團隊接觸次數減少，加上黃女士自認癌症 已對生活不具威脅，因此並未繼續追蹤。

下肢水腫、下背痛就醫 驚見乳癌復發

沒想到最近她頻受下肢水腫、下背痛所擾，改赴亞大醫院安排影像學檢查，赫然發現竟是乳癌復發，且已轉移至腦部、肝臟、腎臟、骨盆腔、淋巴等部位，得知當下有如晴天霹靂，所幸癌症資源中心團隊不僅醫病也醫心，安排接受治療後，並由個管師陪伴，降低黃女士對疾病的恐慌，一同對抗病魔。

定期追蹤很重要 安心抗癌放寬心

王博民主任指出，癌症患者最需要心理支持，尤其像黃女士的患者，歷經癌症復發又轉移，往往會不斷指責自己，此時需要保持堅定信念勇於接受治療，再透過癌症資源中心個管師一站式服務，提供藥物、飲食、會診等個人化服務，溝通轉移負面情緒，堪稱用「緊迫盯人」的方式，讓患者及家屬安心抗癌，返回正常生活。

此外，王博民主任也提醒，乳癌患者務必定期追蹤，除了降低復發風險，也能讓醫師針對定期的影像學檢查，不斷更新與調整治療計畫；若因乳癌復發且發生遠端轉移，也不必灰心，只要與醫療團隊高度配合，仍能讓病情獲得控制、症狀緩解，與疾病和平共處。

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資料來源：健康醫療網

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