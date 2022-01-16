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3類人膝關節最易耗損 中醫針灸緩解疼痛

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

60歲的李女士罹患退化性膝關節炎已多年，雙膝疼痛導致生活品質降低，平時不敢出門，走路超過15分鐘就會開始疼痛不已，外出時無法上蹲式廁所，上下樓梯更是困難，影響她自行出門的意願。就醫接受注射玻尿酸、吃止痛藥皆無法減輕疼痛，故李女士尋求中醫幫助希望能減緩症狀。

膝關節疼痛 3類人最常見

膝關節經長年累月使用，會導致軟骨磨損，進而形成骨刺、關節變形產生膝關節疼痛問題，因而影響活動功能及生活品質；好發於老人、停經後的婦女及體重過重者。

台南市立醫院王怡婷醫師表示，中醫認為關節疼痛屬於「痹證」，是由風、寒、濕等外邪侵襲人體，導致氣血運行不暢，經絡不通造成疼痛的症狀，以風邪致病為主者，疼痛較無定處，可選用羌活祛風通絡；寒邪致病為主者，疼痛劇烈且位置固定，可選用附子溫經散寒；濕邪致病為主者，常見關節酸痛而沉重，天氣陰雨時可加重或誘發症狀，可選用薏苡仁祛濕除痹。

穴道按摩有效 搭配中藥治療

王怡婷醫師取陰陵泉、足三里穴，健運脾胃、利濕消腫；取內膝眼及犢鼻穴，促進膝關節腔內循環，刺激軟骨修復；取血海穴改善血液循環以濡養關節；取伏兔穴強化股四頭肌；並搭配補肝腎、強筋骨、活血化瘀之中藥共同調理身體。

保養關節 日常應該這樣做

王怡婷醫師提醒，膝關節退化並不是老年人專有的疾病，若常常姿勢不良、體重過重者也可能提早面對關節炎的問題，所以平時應注重保養關節，如避免蹲跪的動作、體重過重者應減重以減輕膝蓋壓力、多熱敷膝蓋促進血液循環、穿合適有彈性的布鞋，鞋墊可以緩衝膝蓋受力，以及抬腿運動或是其他強化大腿股四頭肌力量的運動，可以協助膝蓋有良好的穩定性以及避免受傷。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52541

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