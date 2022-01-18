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「癌症疲憊」易忽略 智慧手環助監測

健康醫療網
癌因性疲憊的發生率約60%到90%，並且常與抑鬱、失眠等症狀並存。(Getty Images)
癌因性疲憊的發生率約60%到90%，並且常與抑鬱、失眠等症狀並存。(Getty Images)

癌因性疲憊是指罹癌期間及癌症治療期間，所經歷的全身耗竭感、能量和心理能力減弱，嚴重干擾生理、心理狀況。癌因性疲憊的發生率約60%到90%，並且常與抑鬱、疼痛、厭食、失眠、焦慮、惡心和呼吸困難等症狀並存。

你知道癌因性疲憊（Cancer-related fatigue, CRF）嗎？癌症患者進行治療時，「疲憊狀態」也是影響預後不可或缺的因素之一。

台北醫學大學護理學院副教授黃采薇表示，有些癌症患者不知道疲憊是主要症狀，甚至不敢說出口，因為覺得體力跟不上，怕中斷治療，但當化療打下去，體力耗盡時，反而嚴重影響治療效果。

因此北醫研發一款可監測患者疲憊狀態的系統，以及監測用的智慧手環，希望能幫助癌症患者能夠獲得最有效的治療。

疲憊影響癌症患者的日常活動、生活品質，甚至有可能會因此中斷癌症治療。但癌因性疲憊為主觀感受，非常容易忽略，疲憊也容易被患者視為「理所當然的症狀」，也會讓醫護人員低估患者的狀況。而且臨床上利用0分（無疲憊）到10分（極度疲憊）的評估方式來呈現病患疲憊程度，卻無其他客觀的測量方法。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

癌因性疲憊的發生率約60%到90%，並且常與抑鬱、疼痛、厭食、失眠、焦慮、噁心和...
癌因性疲憊的發生率約60%到90%，並且常與抑鬱、疼痛、厭食、失眠、焦慮、噁心和呼吸困難等症狀。(Getty Images)

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