家用血氧機 數值低於90%應就醫

民眾擔心染疫可能造成肺部發炎、降低血氧濃度，導致市售血氧機缺貨。(Getty Images)

新冠肺炎 爆發後，不少民眾擔心感染可能造成肺部發炎、降低血氧濃度，導致市售血氧機賣到缺貨。究竟什麼是血氧？使用時有哪些注意事項？台灣食品藥物管理署請家醫科黃農茵醫師詳細說明。

黃農茵醫師指出，血氧指的是帶氧氣的血紅素在血液中的濃度。低血氧就是俗稱的缺氧，症狀有疲倦、喘、頭痛，嘴唇指甲的皮膚變成藍紫色（發紺），嚴重會意識不清，甚至器官衰竭或死亡。

黃農茵醫師說明，健康人血氧濃度約為95%到100%，低於94%就是血氧偏低；若有心肺疾病、呼吸中止症、慢性阻塞肺病、老菸槍、嚴重貧血者等族群血氧基準值可能會較低，落在90%到94%之間，建議測量血氧值不要只憑一次的測量結果判斷，而是要定時測量，持續觀察數值變化，若比平時測得的血氧值下降5%以上、或血氧低於90%者，建議就醫檢查。

黃農茵醫師表示，血氧機的原理即經由特定波長光線照射入皮膚後，視血紅素吸收情形來換算血氧濃度。由於指尖有很多末梢血管，適合測量血氧，因此血氧機多夾在指尖上，因此，使用血氧機時不要塗指甲油，否則可能會影響測量結果；避免夾在同一隻手指上超過2小時，以免影響血液循環而使結果失準。

此外，可測得血氧的穿戴式智慧裝置（例如智慧手表）之原理與血氧機相似，但因穿戴鬆緊度、汗水毛髮等皆可能影響到數值。

因此準確度在部分健康管理裝置可能較低；而以手機 鏡頭搭配App 的血氧測量方法，則是以模擬計算得到結果，可信度仍有待商榷。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)