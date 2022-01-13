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青少年接種BNT後胸痛、心悸 醫師：可能是極罕見心肌炎

記者鄭維真／台南報導
台南14歲學生日前接種第2劑BNT疫苗，3天後胸口有被壓住的感覺，趕緊掛急診，醫師發現有疑似急性心肌缺血，立即給予藥物治療，該名學生胸痛才逐漸改善，照片非當事人。圖／奇美醫院提供
台南14歲學生日前接種第2劑BNT疫苗，3天後胸口有被壓住的感覺，趕緊掛急診，醫師發現有疑似急性心肌缺血，立即給予藥物治療，該名學生胸痛才逐漸改善，照片非當事人。圖／奇美醫院提供

台灣台南一名14歲學生日前接種第2劑BNT疫苗，結果3天後胸口有被壓住的感覺，趕緊掛急診，醫師發現有疑似急性心肌缺血，立即給予藥物治療，該名學生胸痛才逐漸改善。奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇表示，接種BNT疫苗後少數會出現極罕見的心肌炎及心包膜炎病例，若有胸痛、心悸、呼吸急促等情況，建議到兒童心臟科門診就診釐清病因。

根據各國監測數據，接種BNT疫苗後少數會出現極罕見的心肌炎及心包膜炎病例，這些病例主要發生在接種後14天內，也有極少數個案發生於接種後2周到4周間。陳俊宇指出，若出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應立即就醫，包括胸痛、胸口壓迫感、心悸、暈厥、呼吸急促、走幾步路就會喘、沒力氣爬樓梯等。

另一名14歲學生接種第1劑BNT疫苗後，隔周常感到心悸，求助門診後，發現有心律不整及心跳不規則情況，醫師安排做24小時心電圖檢查，發現為「心室早期收縮併非持續性心室頻脈」，所幸心臟功能正常，給予藥物治療後目前仍於門診追蹤。

陳俊宇表示，接種BNT疫苗後的副作用多數為輕微與良性，但仍可能會出現極罕見的心肌炎及心包膜炎病例，青少年若出現相關症狀，建議到兒童心臟科門診就診，以便釐清病因獲得正確治療。

疫苗 BNT

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