有家族史、高齡、肥胖孕婦 慎防妊娠糖尿病

示意圖，非當事人。（Getty Images）

台灣每年估計有1萬多名孕婦患妊娠糖尿病 ，有家族病史、肥胖或高齡孕婦風險高，並增加巨嬰、早產甚至胎死腹中等風險，台灣婦產科醫學會呼籲孕媽咪加強血糖 控制。

婦產科醫學會理事長黃閔照表示，女性懷孕期間胎盤會分泌荷爾蒙，使血糖升高讓胎兒獲得足夠養分，但有些孕婦胰島素分泌不足，或產生胰島素阻抗性，身體便處於高血糖狀態，造成妊娠糖尿病。

黃閔照說，台灣妊娠糖尿病的盛行率約13%，每年估計有1萬多名孕婦被診斷為妊娠糖尿病，會增加孕婦子癲前症、酮酸中毒等風險；也會增加巨嬰、早產、新生兒低血糖，甚至胎死腹中風 險。

台大醫院婦產部產科主任李建南說，有糖尿病家族病史、BMI值較高以及高齡孕婦等，都會增加罹患妊娠糖尿病風險；且患有妊娠糖尿病者，八至十年後有約1/3會演變成第二型糖尿病，因此產後需定期追蹤。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，被診斷為妊娠糖尿病的孕婦，在懷孕第28周到生產前，要密切監控血糖狀況，起初建議每天測量七次，之後血糖若穩定，可減為每天量三至五次。

黃建霈表示，孕婦的血糖值會比一般糖尿病更嚴格，飯前血糖控制在95毫克/分升、飯後兩小時血糖120毫克/分升才算達標。

黃建霈說，妊娠糖尿病有八成以上可透過飲食與運動來控制血糖，其餘兩成左右血糖仍控制不佳，才需要用藥物治療。

減少攝取碳水化合物，是控制糖尿病的方法之一。（Getty Images）

榮新診所營養師李婉萍說明，妊娠糖尿病的飲食與一般孕婦差不多，但須斟酌主食與碳水化合物的份量，也要留意隱形澱粉，如甜不辣、米漿、燕麥奶等；另多吃蔬菜有助血糖平穩，而水果則約一個拳頭大，避免超量。