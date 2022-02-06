我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

腎移植長期吃抗排斥藥物 36歲女順利自然生產

王駿杰
示意圖，非當事人。（本報資料照片）
示意圖，非當事人。（本報資料照片）

台灣一名36歲張姓女子三年前發現排尿減少及水腫，就醫診斷為不明原因腎功能異常，一年內竟快速進展到腎衰竭，需要定期洗腎。直到2019年到台大醫院接受丈夫的腎臟移植成功。之後定期服用抗排斥藥物，腎功能穩定；今年4月，張發現懷孕，雖然期待新生命到來，卻擔心自己接受腎臟移植又長期服用抗排斥藥，是否適合繼續懷孕，於是於妊娠10周到新竹台大分院婦產科就診。

新竹台大分院移植團隊召集人蔡孟昆教授指出，產檢時，透過超音波看見3公分大的胎兒在張女的肚子裡拳打腳踢，健康狀況良好。另一方面，產檢醫師也檢視目前張服用的抗排斥藥物已是適合懷孕的用藥。張終於放下心中大石，繼續由腎臟移植團隊及婦產部林明緯醫師照護。

新竹台大分院婦產部林明緯醫師說，孕期過程，張女在新竹台大分院接受完整的產科照護，羊膜穿刺、羊水基因晶片分析、高層次胎兒超音波等產前篩檢，皆顯示胎兒發育良好。

妊娠34周，11月23日凌晨張女發現大量羊水滲漏及下腹悶痛，在家人陪同下趕至新竹台大急診。當下血壓上升、蛋白尿等子癲前症狀況。由於早期破水合併子癲前症，與醫師討論後張決定自然生產，所幸於當日早上8時順利娩出2550公克男嬰，新生兒哭聲宏亮，但由於早產早期破水，因此讓新生兒住院施打抗生素。產後張血壓迅速恢復正常，新生兒在小兒科團隊的照護下也於一周後順利出院。

林明緯說明，腎臟移植的孕婦屬於高危險妊娠，好發子癲前症及早產情形，因此建議有此狀況的孕婦需至有完善移植和婦幼醫療團隊的醫療院所進行產檢。張女於妊娠14周起開始服用阿斯匹靈進行子癲前症預防，孕期過程也密切監控血壓及蛋白尿等狀況。雖然張提早於34周分娩，但在新竹台大醫療團隊的努力之下，母子均安，有驚無險度過孕期波折。

林明緯解釋，服用抗排斥藥並非不能懷孕，但是需於懷孕前先調整對胎兒相對安全的藥物。此外，孕期會造成免疫系統不穩定，因此懷孕前建議先諮詢移植團隊是否適合懷孕，然後待藥物調整至胎兒安全的種類後再行懷孕。而且孕期需要定期監測是否有器官排斥的現象，並且調整免疫抑制藥物。這方面有賴於腎臟移植團隊與產科團隊的密切溝通與配合。

血壓 晶片 篩檢

上一則

異位性皮膚炎癢痛難耐 破解5大迷思

下一則

有家族史、高齡、肥胖孕婦 慎防妊娠糖尿病

延伸閱讀

機率6000萬分之一 巴西28歲婦女自然懷孕生下五胞胎

機率6000萬分之一 巴西28歲婦女自然懷孕生下五胞胎
疫情亂心情 美國去年新生兒 少了6萬名

疫情亂心情 美國去年新生兒 少了6萬名
雙側卵巢長瘤 手術切除半年後懷孕

雙側卵巢長瘤 手術切除半年後懷孕
尼可拉斯凱吉「父女配」 第5任妻子懷孕

尼可拉斯凱吉「父女配」 第5任妻子懷孕

熱門新聞

台中慈濟醫院物理治療師示範伸展運動。圖／台中慈濟醫院提供

333保健法 上半身3伸展 下半身3肌力 每天在家做3次

2022-02-02 22:23
（圖：健康醫療網提供）

踏青不想敗興而歸？預防「膝關節退化」3要訣

2022-01-30 01:00
白血病患者歐爾森（中）在2010年接受在試驗階段的基因療法，把血液裡的血細胞轉化為殺癌細胞，如今他體內已無癌細胞。圖為他與家人開心合影。（美聯社）

基因療法治血癌奏效 追蹤10年 兩名病患痊癒

2022-02-02 19:59
地毯與地墊通常很少清潔，容易藏汙納垢。（本報資料照片）

年終大掃除 4件居家用品要捨得丟 用太久恐影響健康

2022-01-31 02:00
每種油品特性不同、適用的烹調方式不一。（Getty Images）

煎煮炒炸 最忌一油到底 吃錯很傷身

2022-02-02 02:00
新冠病毒經氣溶膠傳播愈來愈強，室內應設置排風扇、空氣清淨機，加強抽風。（圖：業者提供）

Omicron冬季更活躍 專家教防疫自保3招

2022-01-29 02:05

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理