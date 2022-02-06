腎移植長期吃抗排斥藥物 36歲女順利自然生產

示意圖，非當事人。（本報資料照片）

台灣一名36歲張姓女子三年前發現排尿減少及水腫，就醫診斷為不明原因腎功能異常，一年內竟快速進展到腎衰竭，需要定期洗腎。直到2019年到台大醫院接受丈夫的腎臟移植成功。之後定期服用抗排斥藥物，腎功能穩定；今年4月，張發現懷孕，雖然期待新生命到來，卻擔心自己接受腎臟移植又長期服用抗排斥藥，是否適合繼續懷孕，於是於妊娠10周到新竹台大分院婦產科就診。

新竹台大分院移植團隊召集人蔡孟昆教授指出，產檢時，透過超音波看見3公分大的胎兒在張女的肚子裡拳打腳踢，健康狀況良好。另一方面，產檢醫師也檢視目前張服用的抗排斥藥物已是適合懷孕的用藥。張終於放下心中大石，繼續由腎臟移植團隊及婦產部林明緯醫師照護。

新竹台大分院婦產部林明緯醫師說，孕期過程，張女在新竹台大分院接受完整的產科照護，羊膜穿刺、羊水基因晶片 分析、高層次胎兒超音波等產前篩檢 ，皆顯示胎兒發育良好。

妊娠34周，11月23日凌晨張女發現大量羊水滲漏及下腹悶痛，在家人陪同下趕至新竹台大急診。當下血壓 上升、蛋白尿等子癲前症狀況。由於早期破水合併子癲前症，與醫師討論後張決定自然生產，所幸於當日早上8時順利娩出2550公克男嬰，新生兒哭聲宏亮，但由於早產早期破水，因此讓新生兒住院施打抗生素。產後張血壓迅速恢復正常，新生兒在小兒科團隊的照護下也於一周後順利出院。

林明緯說明，腎臟移植的孕婦屬於高危險妊娠，好發子癲前症及早產情形，因此建議有此狀況的孕婦需至有完善移植和婦幼醫療團隊的醫療院所進行產檢。張女於妊娠14周起開始服用阿斯匹靈進行子癲前症預防，孕期過程也密切監控血壓及蛋白尿等狀況。雖然張提早於34周分娩，但在新竹台大醫療團隊的努力之下，母子均安，有驚無險度過孕期波折。

林明緯解釋，服用抗排斥藥並非不能懷孕，但是需於懷孕前先調整對胎兒相對安全的藥物。此外，孕期會造成免疫系統不穩定，因此懷孕前建議先諮詢移植團隊是否適合懷孕，然後待藥物調整至胎兒安全的種類後再行懷孕。而且孕期需要定期監測是否有器官排斥的現象，並且調整免疫抑制藥物。這方面有賴於腎臟移植團隊與產科團隊的密切溝通與配合。