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裝假牙卻讓牙齦變黑？醫師教你選假牙材質

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

42歲許先生因右上牙齒變黑疑似蛀牙，至牙科求診，諮詢是否要做根管治療。經醫師檢查後發現右上第一大臼齒蛀牙，且牙髓壞死，決定先進行根管治療，且因右上第一大臼齒大範圍的蛀牙，齒質脆弱，並考量美觀，與許先生討論治療計畫後，決定以全鋯冠修復牙齒外型及恢復功能。

贗復牙冠 恢復功能及外觀

台南市立醫院牙科部林芳宇醫師表示，以往的假牙材質不外乎全金屬牙冠或者是金屬外層燒附陶瓷牙冠，雖然金屬外層燒附陶瓷牙冠能解決部分美觀的問題，但長期追蹤後，病人常有牙齦變黑的煩惱；在少部分的病例中，也會出現陶瓷崩落，露出內層金屬的問題，不僅影響美觀，嚴重可能會影響到假牙正常功能，最後需要破壞假牙重新製作。

牙冠材質 依需求選擇

牙冠的材質日新月異，全瓷牙冠及氧化鋯牙冠的出現，讓患者有更多的選擇。但林芳宇醫師指出，這兩者因為性質的差異，所適用的牙齒也不同，全瓷冠的色澤自然透光但強度稍弱，適合前牙的修復；而氧化鋯一種金屬氧化物，強度高、硬度高、生物相容性高，顏色呈象牙白色，不僅前牙合適也更適合後牙使用。

氧化鋯瓷冠 須修較多牙齒

林芳宇醫師說明，氧化鋯牙冠以有無燒瓷分為全鋯冠及氧化鋯瓷冠。全鋯冠一體成型，不會有瓷裂的問題，色澤自然，適合作為後牙假牙；氧化鋯瓷冠的構成是內層氧化鋯內冠，外層再燒陶瓷，顏色會更仿真，且不會有傳統金屬外層燒附陶瓷牙冠假牙邊緣暗色的現象，適合作為前牙及後牙假牙，但也因為是兩種材質結合而成的設計，會需要修較多的牙齒，且有機率會出現瓷裂。

假牙恢復功能是重點

林芳宇醫師強調，基於牙齒的結構、位置、病人的咬合、飲食習慣、會不會磨牙、個人喜好等，會有不同的選擇。在正常使用下，都有長期的穩定性，建議患者可以提出自己的考量與牙醫師共同討論，以利牙醫師訂出適合的治療計畫。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52508

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