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過年宅家中追劇電玩 醫師分享不可不知的「護眼5祕訣」

記者李成蔭／新北報導
台北慈濟醫院眼科部醫師吳淑雅分享「護眼5祕訣」，提醒民眾要勤保養，別造成眼睛傷害，尤其過年期間有發生較嚴重不適症狀，就該立即就醫，以免耽誤治療時機。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院眼科部醫師吳淑雅分享「護眼5祕訣」，提醒民眾要勤保養，別造成眼睛傷害，尤其過年期間有發生較嚴重不適症狀，就該立即就醫，以免耽誤治療時機。圖／台北慈濟醫院提供

春節團聚常讓許多民眾在家猛盯螢幕、狂打電玩，對眼睛造成不小負擔甚至傷害，台北慈濟醫院眼科部醫師吳淑雅分享「護眼5祕訣」，提醒民眾要勤保養，別造成眼睛傷害，尤其過年期間有發生較嚴重不適症狀，就該立即就醫，以免耽誤治療時機。

春節即將到來，許多民眾會待在家中團聚，並有許多在電子螢幕上的活動，包含熬夜追劇、多人電玩、電腦對戰等，但常因此造成眼睛乾澀、充血脹痛，或引發更嚴重的眼疾問題。

台北慈濟醫院指出，這其中尤其是隱形眼鏡族，在年節期間活動多時，經常一戴就是8小時起跳，甚或有時候玩累了，未摘除隱形眼鏡就直接入睡，等到發現時，隱形眼鏡已經緊緊吸附眼球表面，並伴隨紅腫劇痛。

吳淑雅指出，角膜本身沒有血管，僅靠淚水溶氧維持新陳代謝，而覆蓋在角膜之上的隱形眼鏡會隔絕淚水影響透氧，當角膜缺氧會發生水腫，產生眼睛脹痛、紅腫畏光、視線模糊等症狀。

另外，夜晚基礎性淚水分泌相對減少，缺乏淚水的滋潤導致隱形眼鏡容易與角膜沾黏，如果強行摘除，可能造成角膜損傷；常聽到有民眾後續清潔不當，引發細菌感染、角膜潰瘍等情況。

吳淑雅表示，無論有無配戴隱形眼鏡，錯誤用眼方式都會造成眼睛傷害，因為眼睛聚焦時睫狀肌會持續用力，時間一久便會導致肌肉緊繃酸澀疲勞，民眾若感覺眼睛脹痛不適，可以透過熱毛巾輕敷於眼部，舒緩眼周肌肉。

吳淑雅也分享「護眼5祕訣」，呼籲民眾歡慶佳節的同時，也須注意眼睛保健，守護靈魂之窗「視視如意」，安心過好年。包含第一、適度休息保持距離：掌握用眼每30分鐘休息10分鐘的原則，且維持40公分距離、充足的光線及良好坐姿。

第二、正確使用隱形眼鏡：配戴隱形眼鏡須以8至10小時為限，隨身攜帶傳統眼鏡以利更換，並確實做好隱形眼鏡清潔及保養。第三、維持正常作息飲食：熬夜、過度油膩的飲食，不只影響身體健康，還會增加霰粒腫、眼中風的發生機率，開心過節的同時也不應過度放縱。

第四、多補充護眼營養素：深綠色蔬菜、南瓜、玉米、胡蘿蔔、奇異果等蔬果富含葉黃素、玉米黃素與維生素，對眼睛保健有益處。第五、增加戶外活動時間：每日從事2至3小時的戶外活動，減少使用3C產品的時間，可以太陽眼鏡、遮陽帽進行眼睛防曬，避免陽光直射眼睛。

台北慈濟醫院呼籲，眼睛健康出問題，不只會破壞過節興致，嚴重甚至會連帶影響連假後的工作與生活；吳淑雅也提醒，年假期間若發生眼睛刺痛、畏光、視力模糊等症狀，須提高警覺，立即就醫尋求專業診療，以免耽誤治療時機。

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