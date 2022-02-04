控糖護心 預防糖尿病與心血管共病風險

糖尿病友如果血糖控制不佳，容易引起嚴重的心血管併發症。（本報資料照片）

●血糖 未妥善控制將伴隨心血管共病

●定期回診按時監測三高，預防動脈粥狀硬化

●數值穩定也不能擅自停藥，以免加重併發症

糖尿病 是常見的慢性疾病，也是歷年十大死因之一，病友的大小血管長期易處於高血糖數值，若沒有控制好，會引起嚴重的併發症，最常見的是心血管疾病。高血糖容易造成動脈粥狀硬化，進而引發嚴重心血管疾病，是近半數糖友喪命的主要原因之一。

控制不佳 血管易病變

23歲女性「花花」，因急性胸痛緊急送醫，經詳細檢查後，診斷為急性心肌梗塞，且糖化血色素（HbA1c）竟高達10%以上（正常小於6%）。花花覺得平常身體沒有異狀，卻不曉得已經罹患糖尿病。

馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師劉俊傑表示，糖尿病和心血管疾病有共病關係，血糖如果控制不佳，宛如長期讓重要器官浸泡在糖水裡，容易引起發炎反應，導致大血管、小血管及周邊神經病變，伴隨的併發症不容小覷。因此除了血壓要定期量以外，血糖狀況也要好好監測。

防暴衝 量血壓掌握「722」

劉俊傑說，「高血壓 病人約二成有糖尿病、逾六成糖尿病人則有高血壓，各因素之間常有交互作用，任何一項數值超標都要加以注意。」除了穩定血糖，同時控管血壓與血脂等數值，提升代謝力，才能遠離心血管疾病。

劉俊傑強調，糖尿病高風險族群要注意血壓暴衝，量血壓掌握「722原則」：連續7天量測、每天早晚量測、每次量2遍取平均值。監測血糖要控制糖化血色素在7%以下；糖尿病也會導致血脂異常，若高血脂加上高血糖，更加速血管病變。

據統計，糖尿病的死亡患者超過一半是心血管所致，多因三高控制不佳，代謝異常形成不規則粥狀斑塊堆積在血管內，造成動脈硬化、阻斷血液流通。劉俊傑呼籲，糖尿病患者應及早治療，調整飲食並搭配藥物治療，減少併發症風險。

淡水馬偕醫院積極建立糖尿病共照網絡，由各科醫師組成的團隊定期追蹤病程；同時前進社區成立服務據點，以期有效揪出糖尿病潛在病人，鼓勵社區民眾加入共照網治療，延緩相關併發症的發生。

「控制血糖最害怕波動不穩，易使自身反饋調節能力喪失，誘發或加重併發症。」劉俊傑強調，控制血糖是一場長期抗戰，藥物治療是控制糖尿病的重要方法之一，需依照醫師的處方按時服用達到血糖穩定，正確使用降血糖藥可延緩及預防相關併發症，新型藥物已鮮少有造成血糖過低和增加體重的副作用。

與醫師討論 勿擅停藥

糖尿病友若血糖控制不理想，又有高血壓、高血脂等心血管疾病因子，建議可主動與醫師討論用藥選擇，千萬不能擅自停藥或減藥，以免造成更大傷害。

糖尿病與肥胖息息相關，絕大部分都是吃出來的！現代人飲食不正常、作息紊亂，應控制澱粉攝取、維持體重、低油少糖少鹽等。