多關心自己健康 多數疾病其實有跡可循

醫師安排的必要檢查，不可逃避一定要做，才能找出病因、對症治療。(Getty Images)

一名30餘歲男子，幾年前曾因短暫意識不清，懷疑癲癇症而來就醫。

神經科疾病很重要的線索是患者的主訴與病史。從病史中推敲，再一一排除或印證。然而儘管我安排抽血及檢查，他卻沒再回診，也沒做檢查。兩年後，他突然出現在我的門診。陪同前來的是他母親，白髮蒼蒼的老婦。

皮膚蠟黃 建議驗血

我瞄一眼舊病歷，好奇問他怎麼又跑回來？他說，平時是在高速公路南來北往的快遞貨運司機，某天整理貨物時昏倒，沒目擊者，不確定是否抽搐，幸好那時沒有開車。

聽他描述，每周有三天須載貨南下，當天即北返，有時輪夜班。我初步估算，一個月得開上兩、三千公里的路途，他像一顆不定時炸彈，無論自撞或撞到他人，都不是開玩笑的。

陣發性意識不清，在神經科或急診就醫不算少，最常見且需考慮的是昏厥與癲癇。前者可能是慢性疾病、突發心律不整或血管狹窄導致暫時缺血；癲癇是腦部不正常漏電，卻不見得會有肢體抽搐。

他抽菸、飲酒，睡眠不正常。我再度幫他做了神經學評估，毫無異狀。但他皮膚呈現蠟黃色，這是舊病歷上沒有的，應該懷疑黃疸或貧血？雖不一定跟陣發性意識喪失有關，但仍建議驗血、安排腦波與心律檢查，但患者以工作太忙推辭了。

為了養家 拚死工作

這時靦腆的母親開口了，她說曾目睹患者兩次失去意識，但很快醒來。此外，患者變瘦了，似乎營養不好，她幫腔：「好啦，你就照醫師吩咐，做檢查看看吧！」

患者與母親同住，哥哥嫂嫂另住他處，他每天拚死拚活，就是為了養家活口。我猜「以工作為重」是他的心思，也是他直到現在才被母親押來就醫的原因。母親哽咽：「醫師，請你幫助我兒子。」

我說：「我了解工作對你的重要，但如果你倒下了，母親怎麼辦？把身體顧好，不要讓長輩操心才是真正的孝順。」他勉為其難同意檢查。

嚴重貧血可能罹患某種嚴重疾病導致造血功能異常。(Getty Images)

血紅素5.6 門診少見

再來回診，他的腦波正常、心跳偏快卻沒有心律不整；但血紅素只有5.6，其他血球也不正常。內科醫師有時「看相」可看出一點眉目，例如病房患者呼吸費力到頸部肌肉 緊繃，大概沒多久就呼吸衰竭了；走進診間的人步態僵硬，面無表情，可能是巴金森氏症之類的疾病。

我雖然猜想患者必定有問題，卻沒料到貧血嚴重至此。我試著解釋，這樣嚴重的貧血在門診極少見到。再度詢問，沒有腸胃道出血跡象，那麼可能罹患某種嚴重疾病導致造血功能異常，強烈建議他去看血液科。

不到一個月，他再次昏倒被送進醫院，這次發現鼻咽癌，而且鼻腔與顱底部分區域已受到侵蝕。

出院後他再度回診，告訴我他要辭去工作了。他住基隆，老家山明水秀，適合休養，他要專心治療並多陪伴母親。我想他終於覺悟了，被診斷癌症 雖是打擊，但終於找出一個大禍害。

母親從頭到尾緊握他的手，不停向我道謝。我其實沒幫上什麼忙，我補充，台灣治療鼻咽癌水準世界第一，雖說每個人病情不同，但新科技總能夠帶來新希望，不用太悲觀。

預防疾病 參酌醫療經驗

「上帝不會擲骰子！」是愛因斯坦的名言。這句話後來被各自解讀，有人認為宇宙運行自有定律，按著軌跡走；卻也有人覺得許多事件隨機而不可預測，神對人是公平的。

醫療上確實可見許多基因相關或找不到線索的罕見疾病，讓人感嘆天意難測。但我仍然相信，大部分的疾病都有跡可循。個人從小到大的個性、習慣、工作，都可能產生不同的影響。遺傳或基因突變的病症固然難以預防，但吾人要打破既定的疾病輪迴，提升生命品質，還是得多關心自己健康，並參酌醫療經驗才行。（台灣林口長庚神經內科系主治醫師）