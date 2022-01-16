想想未來的我 及時定期健檢不可少

老朋友聚會。王先生：「聽說你最近買了一個房子很便宜？」張先生：「是啊！一坪才10幾萬，環境還滿優美的。」王先生：「哪裡有那麼好的事？」張先生：「是啊！是陰宅啊！景氣不好，陽宅買不起，只好先買陰宅啊！」

生老病死，沒人躲得過，只是過程每人不同，辛酸苦辣，冷暖自知，每人壽命有極限，古人教訓「今日事，今日畢」，但很少有人說「要由後天看明天，明天看今天」，意思是說，今天年輕的我，身強體健，但要能防微杜漸，注意身體的保養與照顧，才能讓幾十年後，年華老去的我仍然能夠活得健康快樂。

事實上，除了少數天災人禍之外，老年時的健康與否，是躺病床上或住安養之家，或奄奄一息住入安寧病房，或幸福又美滿而又健康的活著，與自己平日是否有注意對肉身的保養及定期檢查有莫大的關係。

例如平日大吃大喝，飲食不知節制，造成血中膽固醇過高，或三酸甘油酯過高，就會埋下動脈硬化的因子，中老年後可能運動走路會喘，或是突然心肌梗塞或腦中風猝死 ，幸運者心臟來得及放支架，腦血管阻塞部位少或出血量少，還可以拿拐杖、坐輪椅，讓看護推來推去。嚴重時可就能一命嗚呼，有的變成植物人，離不開呼吸器，拖累家人，心中直嘆「久病無孝子」。

又如平日酷愛杯中物，未想到心肝寶貝，只顧及時享受，可能一、二十年後肚子大、眼睛黃或吐血，或肝昏迷，送到急診，才發現有酒精性肝硬化末期，只能哀求別人捐肝活命，昔日英雄好漢至此，後悔莫及。

又如有了B、C肝，不知要定期抽血驗肝指數 及胎兒蛋白，也不知要定期做超音波，只知拚命工作，等到有一天突然肚子痛或人瘦了下去，求醫才發現肝癌末期了。想要活到台灣民眾平均壽命的七、八十歲就很困難了。

總之，活在當下，要想到未來的我，要及時呵護、定期保養我們的肉身，才能健康且快樂的長壽，也是新年給自己最好的禮物。（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）