惡心、怕光、頸部僵硬…小心偏頭痛快發作

偏頭痛常在青壯年時期發病，女性與男性患病的比例約為三比一。 (Getty Images)

偏頭痛是常見的原發性頭痛之一，有時頭痛程度較為嚴重，是世界上最常造成生活失能的神經疾病之一。根據統計，偏頭痛常在青壯年時期發病，在中老年後漸漸改善，女性與男性患病的比例約為三比一。

偏頭痛的發生，與環境基因、荷爾蒙、壓力、睡眠習慣、飲食等因素息息相關。在發作前幾小時或幾天前可能會有前驅症狀，接下來可能會有偏頭痛的發作。常見的前驅症狀，包括躁動、打呵欠、憂鬱、胃口大開、對光線或聲音敏感、頸部僵硬、惡心或易疲倦等。

偏頭痛又可分為有預兆與無預兆的偏頭痛。常見的預兆為視覺預兆，如看見閃光、鋸齒狀線條、斑點閃爍或視野缺損等。其他較少見的預兆，包括肢體無力、說話困難、肢體麻木或感覺異常等。

如何治療偏頭痛？

1.首要找出誘發的食物，例如咖啡 、茶、巧克力、熱狗、火腿、香腸、熟成乳酪、醃漬 食物、人工甜味劑、柑橘類水果與酒精等，並且避免攝取。

2.維持規律的日常生活作息，避免壓力、睡眠缺乏、情緒波動等。

3.透過藥物治療，可分為緩解症狀的急性用藥以及預防用藥。

頭痛也可能是次發性的頭痛而非偏頭痛，如腦膜炎、腦炎、腦瘤或腦出血等引起頭痛。若有下列五種狀況，必須提高警覺，盡速就醫。

•突然發生的劇烈頭痛。

•伴隨其他症狀，如發燒、意識不清、嚴重嘔吐、體重減輕、倦怠、肢體無力、說話不清、複視、視力模糊、平衡障礙或走路不穩等。

•50歲以上新發作的頭痛。

•持續且加劇地頭痛。

•有頭部創傷、癌症 、自體免疫疾病或愛滋病等病史。