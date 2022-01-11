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82歲嬤臉長肉芽一碰就流血 竟是皮膚癌惹禍

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

你手掌或腳掌有新生的黑痣嗎？若是出現不正常快速長大情況，應盡快就醫，可能是皮膚癌所致！安南醫院皮膚科羅子焜醫師指出，皮膚癌最常見致病原因就是陽光紫外線曝曬，只要皮膚被曝曬部位都可能致癌，包括農夫、工人、外送員等需長期日曬工作者都為高危險族群，應提高警覺。

局部麻醉切除腫瘤 解決阿嬤皮膚癌問題

一名82歲阿嬤，年輕時因為務農得長期日曬，加上曾喝了多年地下水，數年前臉上開始出現長出肉芽般大小突起，近來甚至腫瘤越長越大，甚至一碰就大量出血，因此緊急就醫，經檢查後，醫師懷疑恐是皮膚癌導致。羅子焜醫師說明，考量阿嬤年紀，因此採以局部麻醉切除腫瘤，再用特殊縫合方法縫合傷口，幫助日後恢復較為美觀，最後病理結果顯示為鱗狀細胞癌和基底細胞癌，因順利完全切除乾淨，後續只需定期追蹤即可。

皮膚原有痣突然變大要小心 恐是皮膚癌徵兆

羅子焜醫師提及，皮膚癌可分鱗狀細胞癌、基底細胞癌、黑色素癌，又以基底細胞癌最為常見，其次則為鱗狀細胞癌與黑色素癌，但因皮膚癌表現多變化，加上早期並無任何症狀，導致容易忽略疾病因而惡化，事實上，一旦發現皮膚原有的痣突然顏色改變或變大、異常流血、發現不明腫塊或出現久不癒合傷口時，就應盡快就醫檢查。

預防勝於治療 平時自我檢查遠離皮膚癌

此外，鼻部因位於臉部較突出部位，鼻部皮膚癌占了面部皮膚癌的25%。羅子焜醫師強調，皮膚癌侵犯的惡性度和部位深度決定後續不同的治療方式，現行臨床治療上包括外科手術切除、冷凍療法、電燒刮除、放射療法等方式，除非腫瘤已轉移，則需透過化療或標靶治療，預防勝於治療，平時透過自我檢查臉部及四肢等經常曝曬太陽部位的皮膚情況，必要時則可諮詢專業醫師，避免疾病持續惡化。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52488

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