男子前十字韌帶運動受傷 手術加上復健加速康復

游男運動時傷到右膝前十字韌帶，術後積極配合復健，肌力明顯恢復。圖／花蓮慈濟醫院提供

台灣花蓮一名32歲游姓男子打球、跑步傷到膝蓋2次，只有做復健。沒想到他日前打球時，聽到右腳傳出「啪、啪」二聲後，整隻腳突然無力，且痛到需要人攙扶，原來是右膝蓋前十字韌帶斷裂。經花蓮慈濟醫院微創手術後，並搭配復健計畫，只花6個月，右腳肌力就已恢復得與左腳一樣。

慈濟醫院運動醫學中心主任劉冠麟指出，十字韌帶位在膝關節的中央深處，外觀看不到，也無法以按壓的方式摸到。通常在打球時激烈轉身投籃，或跑步時腳著地沒踩穩，導致膝蓋內八變形，「啪」的一聲，接著1、2個小時後膝關節疼痛腫脹、腳發軟，無法運動，有可能是十字韌帶損傷。

劉冠麟表示，前十字韌帶損傷，膝關節內關節腔的血會滲到周圍，沒有血腫也不會癒合，一定要手術才能治好。手術可保護受傷十字韌帶，但周遭肌肉 也會因受傷萎縮，因此術後須復健增強肌力。

游男術後出院，在物理治療師規畫下復健，先從最簡單的瑜伽球訓練開始，受傷的韌帶長好後，他努力做登階、瑜珈球、拱橋、平板支撐等運動，甚至上健身 房利用機器復健，如今右腳肌力已恢復與正常的左腳相同。

游男說，剛開完刀時，膝蓋僵直不能走路，得靠物理治療師協助，但因為工作外出需求，只能忍痛復健。目前基本跑跳都沒問題，運動能力也恢復8成，還需要熟練膝蓋整體轉的動作，目標是恢復9成的運動能力，且復健可增強肌力，避免運動傷害。

劉冠麟表示，以膝關節前十字韌帶損傷而言，術後的4星期內為第一階段，可做踝關節運動、沿著床面做膝彎曲、直膝抬腿、股四頭肌等長收縮運動，建議病人出院後，持續依照復健科團隊建議，按部就班復健，對於受傷的部位復原有幫助，希望游先生的經歷鼓舞更多膝關節前十字韌帶損傷的病友。