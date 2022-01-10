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女嬰突全身發紅脫皮像「燙傷」 醫嘆：感染傷口難發現

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

11個月大的萱萱過去生長評估正常，父母也總按時帶她接種預防針，因此除了一點點異位性皮膚炎的體質外，既活潑又健康。日前，她因全身紅疹、高燒40度被帶到醫院急診，抽血發現白血球、發炎指數明顯上升，且關節處、眼睛、鼻梁處都發紅脫屑、甚至脫皮，診斷為「葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群」。

出現紅疹、發燒才會發現

台北慈濟醫院兒科吳秉昇醫師表示，「葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群」並不常見，因金黃色葡萄球菌廣泛存在於人體皮膚、鼻腔黏膜內，但不一定會有皮膚症狀，一旦感染，則以毛囊炎、膿皰、蜂窩性組織炎較為常見；會造成葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群是因為該細菌感染後，釋放出脫皮毒素，毒素隨著血液循環流到身體各部位，引起表皮脫落，但由於看不出造成感染的傷口在哪裡，往往要到孩子身上出現紅疹、發燒時才會被發現。

身體4處最常出現 避免抓搔

皮膚以皺摺處如:眼睛周圍、鼻梁、腋下、胯下等最常見出現症狀。吳秉昇醫師指出，葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群的病程不會因為用了抗生素就立即停止，會從紅斑、脫屑、水泡、脫皮、滲出組織液到皮膚乾裂持續演進，嚴重者則會因為組織液流失而導致電解質不平衡、脫水；要是孩子因疼痛不堪伸手抓搔，則會致使傷口破皮，二次感染，不得不謹慎。

藥膏、抗生素治療可痊癒

吳秉昇醫師提到，一般燙傷會傷到真皮或皮下組織，留下大片傷疤，但金黃色葡萄球菌釋放的脫皮毒素只會影響表皮，所以小朋友可以復原到生病前的軟嫩肌膚。一般來說，罹患這個疾病，乾裂脫皮的皮膚範圍並不大，以藥膏和抗生素治療即可痊癒；不過，葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群在目前無確切避免的方式，若孩子的皮膚出現不明原因的紅疹、脫皮，務必帶往就醫，並配合醫師治療。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52489

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