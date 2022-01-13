走路就喘、胸口痛 醫：心臟該做復健運動

醫師呂學智建議，每日為心臟進行規律的復健運動，可穩定血壓、告別呼吸易喘的毛病。（圖：衛福部台北醫院提供）

從事營造業的工地主任陳先生，除了長年抽菸又有高血壓 病史，因工作忙沒時間運動，有天在工地吃飽後午睡，莫名感到胸口劇烈疼痛、喘不過氣，立即被工人們送往醫院檢查，診斷是冠狀動脈心臟病 。醫師建議，每日為心臟進行規律的復健運動，可穩定血壓、告別呼吸易喘的狀況。

台灣衛生福利部台北醫院復健科醫師呂學智表示，冠狀動脈心臟病是血管粥狀硬化變性最容易引起的一種疾病，造成冠狀動脈心臟病的危險因子眾多，包含高血壓、糖尿病 、高脂血症、肥胖症、抽菸、缺乏運動。

現代人生活壓力重，外食族增加，運動量又普遍不足，造成糖尿病、高血脂、高血壓的人口居高不下，心血管疾病的族群也日益增加，普遍容易造成心血管疾病、心臟衰竭等疾病，走幾步路、爬幾層樓梯就感到喘、累，耐力不足甚至影響日常生活。

一般人透過運動可改善體能、改善心肺功能、提高攝氧量；攝氧量越高，表示身體在運動期間內可提供肌肉更好的供氧量，也意味運動的能力、耐力越高，但由於高強度的運動訓練對於心臟病患者有一定的風險，因此，心臟病患者如何控制風險並達成有效訓練，就需要正確的運動處方。

呂學智說明，患有心臟疾病者，若透過整合性的介入治療，對心臟進行復健，可增進體能，改善或延緩病情，甚至是反轉疾病的進展提高生活品質，減輕活動所引起的症狀，如心絞痛。一般會安排使用心肺運動功能測試，測量病人心肺能負擔的最大運動限度，再依此評估與安排安全有效的心肺復健治療目標與方式，例如運動耐受度。尤其是心臟衰竭、心臟手術術後的患者、有心臟相關疾患的病人，透過心臟復健的治療，可在短期間得到明顯改善成效。