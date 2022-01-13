腎結石免開刀 吸石清雷射無創吸除

豐原醫院泌尿科主任醫師林德祺介紹軟式輸尿管鏡。（圖：衛福部豐原醫院提供）

寒冷冬天，民眾減少飲水，是結石好發季節。60歲劉男長期有右側腰痛與偶爾血尿的問題，經檢查發現有一顆6×5公分大結石，由於結石體積過大不適合作體外震波碎石術，台灣衛生福利部豐原醫院以軟式輸尿管鏡，搭配專利吸石清雷射，從輸尿管向上以雷射將結石擊碎，患者無傷口、住院天數短、安全性高，是治癒大型腎結石的剋星。

豐原醫院泌尿科主任醫師林德祺指出，腎結石可使用體外震波碎石術、傳統硬式輸尿管鏡碎石術、經皮腎造廔取石術，或腹腔鏡腎盂切開取石術等方式來治療。

但是對於較大（>2.5公分）且複雜的結石（鹿角狀結石），若以「經皮腎造廔取石術」手術處理方式，手術須從後腰側在腎臟上鑽出1個直徑1公分左右的孔洞，可能會造成相當程度出血的危險性。

體外震波碎石手術須四至五次，且完全排出結石成功率較低，術後需大量的喝水讓結石隨尿液排出人體，結石碎片在排出的過程恐刺激輸尿管，引起腎絞痛，常有患者表示排石過程宛如生產般疼痛難耐。

臨床統計，此類傳統手術的成功率只有七至八成左右，適用於0.5至2.5公分的結石患者，針對孕婦、過度肥胖 、2.5公分以上結石或鹿角形結石患者不適用。

林德祺解釋，新式軟輸手術-專利吸石清雷射，主要利用270度轉向，經由尿道及輸尿管進入腎臟內，將腎臟結石粉碎，再以「吸石清雷射導管」技術從尿道經輸尿管放入腎臟，吸出水及碎石粉末，90分鐘內的手術即完全清除結石，降低腔內壓力、熱傷害，及術後感染機率，增加手術治療過程的安全性。

在內視鏡輔助下，術後沒有傷口，恢復迅速、疼痛度大幅降低，通常術後一至兩天即可出院；特別是，除了常見的碎石手術外，臨床上軟式輸尿管鏡還可運用在腫瘤 診斷、切片、甚至是腫瘤雷射切除等手術，可說是病人的一大福音。

林德祺醫師強調，冬天天氣冷，民眾少喝水、缺乏運動、常憋尿，患者更容易反覆發作。患有高血壓 、高血脂、糖尿病及高尿酸等代謝症候群的民眾更是結石好發族群，建議每日攝取足量開水（一般建議：體重乘以30。被醫師限水民眾除外）另，應多攝取鹼性飲食，減少攝取含高草酸食物，適當蛋白質攝取，定期追蹤檢查。