我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

微創低溫組織消融探針手術 解鼻塞睡不好之苦

黃寅
罹患慢性肥厚性鼻炎鼻塞，甚至會影響晚上睡眠。（本報資料照片）
罹患慢性肥厚性鼻炎鼻塞，甚至會影響晚上睡眠。（本報資料照片）

1名55歲男性長期受鼻塞所苦，使用藥物治療卻效果不佳，最近甚至連晚上睡覺都睡不好，醫師診斷他罹患慢性肥厚性鼻炎，為他在門診時施行「微創低溫組織消融探針手術」，術後呼吸恢復暢通，讓患者不禁說：「從來沒有呼吸這麼順暢過！」

台灣台中長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫指出，鼻塞的成因有很多，像是過敏、鼻竇炎、長期使用鼻噴劑、慢性鼻炎、鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚、腫瘤等，其中因下鼻甲肥厚而造成的鼻塞稱為肥厚性鼻炎。

診斷時除了目視檢查，還可以搭配過敏原測試、鼻咽內視鏡檢查及鼻阻力檢查來判斷成因和嚴重程度。

他說，慢性肥厚性鼻炎對藥物反應通常沒有過敏性鼻炎這麼好，如果藥物控制不好，建議可以考慮手術治療。

此次病患使用的微創低溫組織消融探針手術是利用電腦控制溫度，將低溫探針深入下鼻甲肥厚組織破壞，來達到縮小下鼻甲體積與保留黏膜的功能。優點是傷口小、手術時間短、恢復快；相較於傳統手術，鼻黏膜可以完整保留，減少空鼻症等副作用的產生。

林恆甫提醒，肥厚性鼻炎若置之不理，導至增生越來越大，鼻塞會更嚴重、呼吸不順，甚至會影響睡眠品質、注意力無法集中。因此，若鼻塞已嚴重影響生活和睡眠，建議盡快尋求專業耳鼻喉科醫師診斷治療。

低溫 過敏 腫瘤

上一則

85歲婦靜脈栓塞腳腫難走路 血栓溶解再置放支架恢復

下一則

青年雄性禿 把握黃金期雷射治療守住髮際線

延伸閱讀

關健金 Arthron5 針對關節炎相關疾病

關健金 Arthron5 針對關節炎相關疾病
頸椎摔傷如「土石流」 植骨重建解痼疾

頸椎摔傷如「土石流」 植骨重建解痼疾

住院（二三）

住院（二三）
130公斤男急性主動脈剝離 術後戒菸減重變型男

130公斤男急性主動脈剝離 術後戒菸減重變型男

熱門新聞

（圖片來源：健康醫療網）

用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物

2022-01-09 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

「這些飲食習慣」你有嗎 小心誘發胃食道逆流

2022-01-11 01:40
台北慈濟醫院眼科部醫師吳淑雅分享「護眼5祕訣」，提醒民眾要勤保養，別造成眼睛傷害，尤其過年期間有發生較嚴重不適症狀，就該立即就醫，以免耽誤治療時機。圖／台北慈濟醫院提供

過年宅家中追劇電玩 醫師分享不可不知的「護眼5祕訣」

2022-01-12 05:43
（圖片來源：健康醫療網）

疫情升溫不用怕 WHO提出「非藥物介入措施」應對

2022-01-09 00:46
168間歇性斷食法，絕不能把三餐熱量灌到兩餐，且晚餐澱粉攝取要減半。 (Getty Images)

168斷食遵守2原則 減重還能降血壓

2022-01-12 02:04
阿茲海默症新藥Aduhelm。（美聯社）

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

2022-01-11 23:51

超人氣

更多 >
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉
戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議

戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議