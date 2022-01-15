微創低溫組織消融探針手術 解鼻塞睡不好之苦

罹患慢性肥厚性鼻炎鼻塞，甚至會影響晚上睡眠。（本報資料照片）

1名55歲男性長期受鼻塞所苦，使用藥物治療卻效果不佳，最近甚至連晚上睡覺都睡不好，醫師診斷他罹患慢性肥厚性鼻炎，為他在門診時施行「微創低溫 組織消融探針手術」，術後呼吸恢復暢通，讓患者不禁說：「從來沒有呼吸這麼順暢過！」

台灣台中長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫指出，鼻塞的成因有很多，像是過敏 、鼻竇炎、長期使用鼻噴劑、慢性鼻炎、鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚、腫瘤 等，其中因下鼻甲肥厚而造成的鼻塞稱為肥厚性鼻炎。

診斷時除了目視檢查，還可以搭配過敏原測試、鼻咽內視鏡檢查及鼻阻力檢查來判斷成因和嚴重程度。

他說，慢性肥厚性鼻炎對藥物反應通常沒有過敏性鼻炎這麼好，如果藥物控制不好，建議可以考慮手術治療。

此次病患使用的微創低溫組織消融探針手術是利用電腦控制溫度，將低溫探針深入下鼻甲肥厚組織破壞，來達到縮小下鼻甲體積與保留黏膜的功能。優點是傷口小、手術時間短、恢復快；相較於傳統手術，鼻黏膜可以完整保留，減少空鼻症等副作用的產生。

林恆甫提醒，肥厚性鼻炎若置之不理，導至增生越來越大，鼻塞會更嚴重、呼吸不順，甚至會影響睡眠品質、注意力無法集中。因此，若鼻塞已嚴重影響生活和睡眠，建議盡快尋求專業耳鼻喉科醫師診斷治療。