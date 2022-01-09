疫情升溫不用怕 WHO提出「非藥物介入措施」應對

（圖片來源：健康醫療網）

全球疫情 確診數於2022年新年的第一周急遽上升，在此情況下，除了新冠肺炎疫苗與醫療協助之外，還有哪些事情可以提高保護力？世界衛生組織（WHO ）指出，「非藥物介入措施」（Non-Pharmaceutical Interventions，NPIs）可分成個人保護、環境保護、社交距離、旅遊相關措施，對人民來說是最易觸及、易達成之保護方式。適用在任何傳染病或其變種病毒株，甚至當醫用疫苗追不上病毒變種的速度時，研究數據顯示，NPIs仍能有效降低傳染病在社區中蔓延及改善確診數日創新高的情形。

一、個人保護措施

（1）手部衛生：勤洗手，無論是使用肥皂、清水或酒精性清潔用品，都能協助減少病原體藉由直接或間接接觸傳播。

（2）呼吸道衛生及咳嗽禮節：咳嗽、打噴嚏或擤鼻涕時，使用可拋棄式紙巾遮掩口鼻，減少病原體藉由呼吸道內飛沫傳播。

（3）口罩、面罩：不是只有已確診或出現相關症狀的個案需要，無感染徵兆的人也要戴口罩，才能降低感染風險。

二、環境保護措施

（1）物品表面清潔：常用的物品表面要規律清潔有助於減少病原體傳播。

（2）其他

三、社交距離措施

（1）接觸者追蹤：匡列可能與確診案例接觸過的個案並要求其進行隔離。

（2）出現相關症狀者自我隔離：在規範時間內限制有症狀者的移動，無論是在家或在特殊場合，及其日常用品都要跟他人隔開。

（3）暴露於感染風險者進行隔離：不論是曾接觸確診案例、疑似案例，或是短時間內曾前往高度感染區域者，皆進行規範時間內隔離。

（4）校園暫時關閉：當觀察到病毒已在社區或校園內擴散時，可讓校園暫時關閉，或可做為提早規劃，在疫情開始急速蔓延之前先行進行。

（5）工作場域關閉：當觀察到病毒已在工作場域內擴散，關閉相關工作場域，或可做為提早規劃，在疫情開始急速蔓延之前先行進行。

（6）工作場域防疫 措施：減少同僚之間面對面互動需求及時間長度。

（7）避免群聚：包含大型會議、演講、宗教活動、國家或國際間大型活動。

四、旅遊相關措施

（1）旅遊建議：遵循各國政府宣告，兼顧合法性及經濟考量之官方建議。

（2）出入境篩檢：對旅客進行全面篩檢，避免其自他國帶入，或自本國帶出病原體，進而減少病毒在國際間蔓延。

（3）國家內旅遊限制：藉由限制國家內之旅遊來預防或限制病毒傳播。

（4）關閉邊境：限制前往高度感染區域旅遊或自高度感染區域來的旅客，防止病毒擴散。

防疫戰績需靠個人努力 加上政策適時規範

WHO提出之NPIs列表中，雖有部分需經政府依各國情形判斷，但民眾仍可以針對個人可達成的事項，包含個人保護及環境保護等進行自我管理，增加抗疫保護力，不僅保護自己，也能同時保護周遭家人、親友。

資料來源：

《WHO》https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329439/WHO-WHE-IHM-GIP-2019.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52474





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