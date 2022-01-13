吃事後避孕藥 藥物交互干擾 仍有可能懷孕

服用事後避孕藥，也可能會意外懷孕。（本報資料照片）

每年聖誕節 、跨年前後，都是事後避孕藥的藥物諮詢高峰期，常有年輕伴侶在氣氛催化下，發生無安全保護措施的性行為，進而求診、尋求事後避孕藥，又常見這類民眾急於快速領到藥就離開，不願多談，但其實事後避孕藥的藥效，可能受其他藥物、保健食品的干擾而減低。

如果民眾自行網購服用幫助減輕憂鬱症含聖約翰草成分的保健食品，或正在服用安眠藥、抗癲癇、抗病毒或抗黴菌藥物等，都可能與事後避孕藥發生交互作用而降低成功率，建議主動告知醫師或藥師用藥情況，或提供健保卡讓藥師判讀雲端 藥歷。

事後避孕藥原理之一，增加子宮頸黏液的黏稠度，讓精子要游去與卵子相遇的難度提高，降低受孕機會；另一個避孕機轉是延遲排卵，拖過精子在女生體內的存活時間後才排卵，錯開精子與卵子相遇，當藥物與體內黃體素受體結合，黃體素分泌可以延遲排卵。

理論雖然如此，但實際上事後避孕藥並非百分之百成功。即便事後避孕藥有延遲排卵功能，但如果吃事後避孕藥前，女生早已經排卵，此時如果沒避孕，就可能發生吃了事後避孕藥仍會懷孕。

另一服用事後避孕藥仍失敗的原因，則因精子在女生體內可以存活約2至3天，如果性行為後拖太久才服藥，女生在性行為後、用藥前的這段期間排卵，卵子就可能遇上已經在體內仍存活的精子，進而發展為受精卵而懷孕。

事後避孕藥並非墮胎藥，第一代事後避孕藥，建議在無安全保護措施的性行為後72小時內服用，成功率約95%；第二代事後避孕藥，建議在5日內服用，成功率約98%。

此外，也需注意事後避孕藥的副作用，曾發生過中風 、靜脈血栓，肝功能不正常的人也不適合使用，常見副作用有異常出血、頭暈、頭痛、惡心、嘔吐、乳房脹痛、 肌肉痠痛、疲倦。整體來說，事後避孕藥應該是不得已才服用，不應當作經常性使用的藥物。