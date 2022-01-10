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羨慕又高又瘦？小心「這病」發作 呼吸困難恐致命

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

27歲簡先生身材高瘦，旁人總羨煞吃不胖體質，但他連續多天右胸突然劇烈疼痛，甚至影響呼吸，赴醫經X光檢查，發現左側肺葉大範圍無肺紋，確診為自發性氣胸。

自發性氣胸 多屬高瘦人

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師謝逸安表示，氣胸成因為肺臟的肺泡破裂，使空氣透過破口進入肋膜腔內，造成肺臟被空氣壓迫，出現部分或完全塌陷。氣胸又可分為自發性氣胸和外傷性氣胸，其中自發性氣胸依據是否有肺部病史又區分為原發性和繼發性，前者的發生率為每十萬人中有9人，85%在40歲以下，多是瘦高男性。

外傷性氣胸 多與創傷有關

謝逸安醫師指出，常見的繼發性自發性氣胸則可能因慢性阻塞性肺病、囊腫性纖維化、肺結核、肺癌，或是一些少見的罕見疾病，例如淋巴血管平滑肌肉增生症、蘭格罕細胞組織球增生症等病情進展，造成肺部組織脆弱而破裂，進而產生繼發性自發性氣胸。

至於外傷性氣胸則與創傷有關，像是因胸部穿刺傷直接傷害肺臟，或是因胸部撞擊間接傷害，造成肺臟破損而導致氣胸。

氣胸常見症狀

謝逸安醫師說明，氣胸常見的症狀包括胸痛、胸部緊縮感，上述不適會因咳嗽或深呼吸加劇，半數患者會出現呼吸加快、呼吸困難等症狀，嚴重時更會造成壓力性氣胸，當肺臟塌陷範圍太大，會因換氣量不足而缺氧，甚至影響血液回流造成休克，恐有致命危險。

出現呼吸困難速就醫

若氣胸面積小或症狀不明顯，可僅用氧氣治療，並持續觀察追蹤或已出現呼吸困難時，才會建議胸管或引流管置入引流，若胸管置入仍無法改善，下一步則要考慮使用肋膜沾黏法，或外科手術治療。

謝逸安醫師提醒，氣胸有時症狀不明顯，當出現呼吸困難或胸痛時，應盡早就醫、接受治療，才能避免嚴重併發症

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52466

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