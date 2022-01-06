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過年忙掃除竟忙到骨折 醫師籲停經婦女尤其要小心

記者王昭月／高雄報導
醫師籲婦女平日可做踏階骨力訓練，讓骨骼強韌。記者王昭月／翻攝
醫師籲婦女平日可做踏階骨力訓練，讓骨骼強韌。記者王昭月／翻攝

農曆春節將至，主婦過年忙掃除小心骨折，醫師表示，近來婦女從事家務後骨折病例比往年增多，尤其到醫院求診的患者多半都是停經後的婦女，有人因跌倒導致腰椎壓迫性骨折，也有因在清潔廚房後劇烈背痛，診斷發現腰椎第一節爆裂性骨折，提醒停經後的婦女易骨質疏鬆，更是摔不得。

阮綜合醫院脊椎微創中心主任鄭傑陽說，春節將到許多家庭除舊布新，但近月從事家務後骨折病例比往年增多，除了有婦人在樓梯間滑倒及清潔廚房背痛，也有身形瘦弱有骨鬆病史的六十七歲張婦，在洗浴室不慎滑倒嚴重背痛， 經診斷出腰椎第二節急性壓迫性骨折。

長期洗腎的53歲趙女也因清理廚房突然劇烈背痛，一周後竟雙下肢逐漸無力，大小便失能，經查是腰椎第一節爆裂性骨折合併神經脊髓壓迫，去年退休的55歲張老師，搬重物時突覺得背部刺痛無法站立，檢查發現第一腰椎壓迫性骨折，追蹤發現她30多歲因子宮肌瘤拿掉子宮和卵巢，骨密度小於-3.6，是典型嚴重骨質疏鬆造成脊椎壓迫性骨折。

鄭傑陽表示，台灣婦女約50歲停經，60歲後逾半數骨鬆，是脊椎骨或髖關骨骨折好發族群，骨鬆引起的脊椎壓迫性骨折，通常在脊椎第一或第二節，多半為搬重物或突然變換姿勢，甚至久坐起身後伸懶腰就骨折，此類脊椎壓迫性骨折會疼痛、腰伸不直，坐立難安，會痛到想鑽地。

他說，治療骨折保守療法是連續穿三個月背架，最新療法是「經皮球囊椎體成型術」，把壓迫性骨質椎體撐開，增強脊椎的承受力，但需自費，術後要持續服用鈣質和骨疏藥物，繼續保養追蹤。

停經婦女每年約有2％骨質流失，鄭傑陽說，停經後五年發生骨鬆或脊椎骨折機會變大，要預防骨鬆，平常多喝牛奶，多吃小魚乾、芝麻、豆漿，更需曬太陽補充鈣質，有氧運動或簡單骨力訓練可提升骨力與平衡感，讓骨骼強韌；或跳躍運動，解除肌肉僵硬狀態，讓全身血液順暢。

平日做些跳躍運動，可解除肌肉僵硬狀態，讓全身血液順暢。記者王昭月／翻攝
平日做些跳躍運動，可解除肌肉僵硬狀態，讓全身血液順暢。記者王昭月／翻攝

骨鬆 肌肉 退休

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