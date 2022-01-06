30歲男尿尿疼痛檢查 一驗嚇傻：淋病、梅毒、疱疹全都有

（圖：健康醫療網提供）

30歲的小張與伴侶做愛後的兩天，即發現尿道口出現黃色且黏稠狀的不明分泌物，排尿時也感到疼痛，已有心理準備可能感染性病，立即至醫院檢查，沒想到檢查後發現淋病、梅毒、疱疹病毒感染。張男不解詢問，每次性愛都有戴保險 套，為何還會染病？

錯誤時機使用保險套

收治個案的台灣衛生福利部臺北醫院泌尿科許志呈醫師表示，有戴染病主要原因正是未正確使用保險套。進一步詢問張男性愛習慣，才發現其使用保險套的時機錯誤，除了喜歡無套口交，也習慣在要進入陰道前才戴套，這都是錯誤的行為，正確使用保險套的時機應在勃起後，以及接觸對方的性器官、口腔、肛門之前，就要戴好保險套。

口交也要戴套

除此之外，要有效預防性傳染病，在每次使用保險套前要檢查是否有破損再使用，就算是進行口交也要戴套，因為披衣菌、陰道滴蟲、菜花、人類免疫不全病毒（愛滋病毒）等，都有機會透過口交感染；很多時候，口腔、喉部即使被感染帶有病原體，也常沒有症狀，因此更難在第一時間發現自己已成為性病毒帶原者，而再傳染給其他人。

3大關鍵預防感染性傳染病

預防勝於治療，許志呈醫師強調，要減少感染性傳染病的風險，不能輕忽三大重點：

1.安全性行為、單一性伴侶，正確使用保險套。

2.維持良好作息與充足營養，保持較佳的免疫力。

3.接種9價人類乳突病毒（HPV）疫苗 ，不分男女皆可施打，對男女皆有益處。

性傳染病就醫諮詢莫輕忽

許志呈醫師說明，淋病、梅毒、疱疹病毒的潛伏期分別為2-7天、10-90天、2-12天，許多性傳染病在初期不一定有明顯症狀，若是擔心有染病的風險，可至泌尿科、感染科門診做進一步檢查與諮詢，可以及早治療，也可避免再傳給下一位接觸者。

若有可能和HIV帶原者或多重性伴侶、男男間性行為等高危險群有性行為發生，可向門診醫師諮詢接受「暴露前預防性投藥」或「暴露後預防性投藥」，有效降低感染風險。

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資料來源：健康醫療網

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