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年輕工程師遺傳雄性禿 把握治療黃金期守住髮際線

記者徐如宜／高雄報導
電子工程師及早治療雄性禿，原本頭髮稀疏及髮際線退後（左），在雷射治療後頭髮變濃密且堅守髮際線（右）。圖／樂活健康診所提供
電子工程師及早治療雄性禿，原本頭髮稀疏及髮際線退後（左），在雷射治療後頭髮變濃密且堅守髮際線（右）。圖／樂活健康診所提供

台灣高雄一名22歲的電子業工程師開始工作後驚覺出現雄性禿，由於父母、弟弟都有類似情形，他為捍衛頭髮，立即尋求頭皮外科治療，幸好把握黃金期持續接受治療與保養，不僅守住髮際線，與比他小3歲、卻未及早接受治療的弟弟，看起來較年輕。

樂活健康診所頭皮外科醫師張祺璋表示，患者因工作有時須輪班與熬夜，有天發現自己開始掉髮、髮際線後退及頭髮稀疏，驚覺自己是雄性禿，加上家人都有雄性禿，就想趕快就醫接受治療。

張祺璋指出，遺傳落髮最常見的即為雄性禿，症狀包括出油多、髮際線後退、頭髮變細、髮量明顯稀疏及頭髮生長速度變慢。原本雄性禿是遺傳性禿髮，但是近來年輕人常熬夜、甜食的影響下，除了提早誘發雄性禿之外，一些沒有遺傳基因的人也易出現雄性禿。

雄性禿該如何治療？張祺璋說，傳統治療雄性禿，常用擦藥加上口服藥，但效果有限，因此使用雷射科技治療加上PRP高濃度血小板血漿輔助治療，效果顯著。另外還有植髮手術、外泌體及幹細胞等七種治療方式，可造福雄性禿患者。

這名工程師後來及早開始接受密集治療與保養，加上生髮雷射治療；之後配合頭髮生長速度，穩定的治療與保養不中斷，終於留住髮際線，也讓外表看起來更年輕。

張祺璋表示，雄性禿預防勝於治療，不要過早被誘發，不要熬夜、減少含糖飲料，避免抽菸喝酒，可預防雄性禿提早出現；如果已出現症狀，要趁早處理，愈到後期越愈難催化生髮，把握治療黃金期，可以比較有成效。

頭皮外科醫師張祺璋提醒雄性禿患者趁早診治，較易催化生髮。圖／樂活健康診所提供
頭皮外科醫師張祺璋提醒雄性禿患者趁早診治，較易催化生髮。圖／樂活健康診所提供

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