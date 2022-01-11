雙側卵巢長瘤 手術切除半年後懷孕

27歲陳姓女子雙側卵巢有巧克力囊腫、卵巢瘤，手術切除半年後懷孕。(圖：門諾醫院提供)

台灣一名27歲陳小姐去年初發現雙側卵巢有巧克力囊腫、卵巢瘤，接受手術後，恢復良好，日前還懷孕晉升孕媽咪，向動手術的花蓮門諾醫院婦產科醫師吳文綺道謝。吳文綺說，巧克力囊腫就是子宮內膜異位瘤，好發在年輕女性身上，早期發現體積小容易治療，若囊腫變大就容易沾黏，甚至造成不孕，女性朋友要特別注意。

陳小姐去年初因為婦科問題到門諾醫院求診，醫師診察意外發現，她的左邊卵巢有巧克力囊腫，右邊還有一顆五、六公分大小的卵巢瘤，陳小姐接受手術後，復原情況相當好，日前還向醫師道謝，表示自己已在7月底懷孕。

陳小姐表示，因疫情 影響與丈夫還未辦理婚宴，但一直期待有愛的結晶，很感謝吳文綺醫師細心檢查，及時處理巧克力囊腫問題，還在術後半年懷孕，現在很開心和丈夫一起迎接新生命，也認為這是上天送給全家人最珍貴的禮物。

吳文綺表示，巧克力囊腫就是原本應該長在子宮裡面的內膜組織，異常的長到卵巢，進而產生一些症狀，女性的盛行率約1至7% ，如果不積極治療，甚至會造成女性不孕。

巧克力囊腫常見症狀為痛經、經血量變多、月經周期不規則、性行為時有疼痛感等。吳文綺表示，早期發現因為體積較小，較易治療，若疏忽未處理，囊腫變也容易造成沾黏，就可能需要手術切除，且術後除了注意調養，仍需定期追蹤、避免復發，因此若有相關症狀，最好提早就醫。