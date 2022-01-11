我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

雙側卵巢長瘤 手術切除半年後懷孕

王燕華
27歲陳姓女子雙側卵巢有巧克力囊腫、卵巢瘤，手術切除半年後懷孕。(圖：門諾醫院提供)
27歲陳姓女子雙側卵巢有巧克力囊腫、卵巢瘤，手術切除半年後懷孕。(圖：門諾醫院提供)

台灣一名27歲陳小姐去年初發現雙側卵巢有巧克力囊腫、卵巢瘤，接受手術後，恢復良好，日前還懷孕晉升孕媽咪，向動手術的花蓮門諾醫院婦產科醫師吳文綺道謝。吳文綺說，巧克力囊腫就是子宮內膜異位瘤，好發在年輕女性身上，早期發現體積小容易治療，若囊腫變大就容易沾黏，甚至造成不孕，女性朋友要特別注意。

陳小姐去年初因為婦科問題到門諾醫院求診，醫師診察意外發現，她的左邊卵巢有巧克力囊腫，右邊還有一顆五、六公分大小的卵巢瘤，陳小姐接受手術後，復原情況相當好，日前還向醫師道謝，表示自己已在7月底懷孕。

陳小姐表示，因疫情影響與丈夫還未辦理婚宴，但一直期待有愛的結晶，很感謝吳文綺醫師細心檢查，及時處理巧克力囊腫問題，還在術後半年懷孕，現在很開心和丈夫一起迎接新生命，也認為這是上天送給全家人最珍貴的禮物。

吳文綺表示，巧克力囊腫就是原本應該長在子宮裡面的內膜組織，異常的長到卵巢，進而產生一些症狀，女性的盛行率約1至7% ，如果不積極治療，甚至會造成女性不孕。

巧克力囊腫常見症狀為痛經、經血量變多、月經周期不規則、性行為時有疼痛感等。吳文綺表示，早期發現因為體積較小，較易治療，若疏忽未處理，囊腫變也容易造成沾黏，就可能需要手術切除，且術後除了注意調養，仍需定期追蹤、避免復發，因此若有相關症狀，最好提早就醫。

疫情

上一則

「這些飲食習慣」你有嗎 小心誘發胃食道逆流

下一則

狂擦保養品就能讓肌膚回春？皮膚科：都是騙人的

延伸閱讀

涉殺情夫華女被訴9罪皆不認 證實已懷孕

涉殺情夫華女被訴9罪皆不認 證實已懷孕
胡歌女星好友曾暴食、催吐3年 水腫被酸不敬業、懷孕

胡歌女星好友曾暴食、催吐3年 水腫被酸不敬業、懷孕
巴西總統腸阻塞 半夜緊急住院 用鼻胃管進食

巴西總統腸阻塞 半夜緊急住院 用鼻胃管進食
住院（一九）

住院（一九）

熱門新聞

（圖片來源：健康醫療網）

用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物

2022-01-09 01:15
不同類型的高血脂患者應分別對應不同的壞膽固醇控制目標。 (Getty Images)

冬季做這些事…壞膽固醇容易升高

2022-01-01 02:00
（圖：健康醫療網提供）

30歲男尿尿疼痛檢查 一驗嚇傻：淋病、梅毒、疱疹全都有

2022-01-06 00:15
（圖：健康醫療網提供）

擺脫「癢妹妹」 私密處保養清潔 日常小秘招

2022-01-06 00:45
江先生是眼瞼下垂患者，從小就是瞇瞇眼。圖／高醫提供

他瞇瞇眼像打瞌睡老被罰站 術後捐款百萬助同遭遇病童

2022-01-07 05:21
（圖片來源：健康醫療網）

疫情升溫不用怕 WHO提出「非藥物介入措施」應對

2022-01-09 00:46

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑