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我的經驗／膽結石引發腹膜炎 鬼門關前走一遭

口述／和信治癌中心醫院董事兼院長黃達夫、整理／楊雅棠
和信治癌中心醫院董事兼院長黃達夫。(圖：和信醫院提供)
和信治癌中心醫院董事兼院長黃達夫。(圖：和信醫院提供)

因為膽結石，2019年我在「鬼門關」前走了一遭。我會定期做健檢，前年體檢發現膽囊有沙，不久後出現短暫的黃疸，於是決定開刀切除膽囊。

十幾年前，在美國杜克大學開了腦部手術，開刀的前一晚，醫院為我施打一劑標準劑量的預防癲癇藥物靜脈注射劑，結果血壓急速下降，緊急處理後才穩定下來。同時發現我對麻醉藥很敏感，這對手術團隊是一項考驗。

兩結石 堵住總膽管出口

沒想到，除了體質較敏感外，我的體內構造竟然與一般人不一樣。本來因膽囊結石，醫師照著標準作業流程，進行膽囊切除手術，並順利出院。但卻在一周後的例行晨會中，我突然腹部劇痛，幾乎走不出會議室，同事們用輪椅將我送到急症處理室。

劇烈的疼痛，讓我沒辦法做任何檢查，止痛的麻醉藥也用到很高的劑量。直到第二天，做檢查才發現，原來是膽道先天異位，兩顆結石堵住總膽管出口，導致我先前切除膽囊的接口裂開，而引起腹膜炎，只好再回醫院開刀房處理。

對抗生素過敏 引起休克

在準備手術前的檢查過程中，又引發吸入性肺炎，因此過程非常驚險。手術前後也發現，我幾乎對所有抗生素都過敏，不是出疹子、全身紅腫、發癢，就是呼吸困難、引起休克。

平常我都鼓勵病人盡早下床走動，才能快速復原。但我當時既沒食欲也沒有力氣下床，因此在不得已情況下，醫療團隊開了院內常給癌症病人使用、刺激食欲的處方。

腎上腺素分泌 嚴重不足

但處方對我沒有助益，情況還更差。檢查才發現，這個刺激食欲的藥物，壓抑了我的腦下垂體功能，導致腎上腺素的分泌嚴重不足，這是一個罕見的副作用。

也因為我的情況，不久後醫院內的醫師接到一名從醫學中心轉來的小兒病人，體力很差。這名病人當時也在使用刺激食欲的藥物，他停藥後，精力就恢復了。

這次生病的經驗，讓我再次體會到，過去我常説的，「病人是最好的老師」。我自己當病人，教了我自己及院內的醫師，了解了這款藥物罕見的副作用。

也讓我對醫院內的醫療團隊更具信心。我的病程充滿挑戰，我用肉身考驗他們搶救急重症病人的能力，他們不但通過了我出的困難考題，還戰戰兢兢地把我照顧好了，「我可以很放心地交棒了！」

平常我沒有特別的養生之道，只是遵循一般醫界的建議，均衡飲食、不抽菸、不酗酒、不喝糖水。

醫學辭典 膽結石

膽結石依生長部位不同分為膽囊結石和膽道結石，主要成因是膽汁濃縮成結晶，就變成結石。但因濃縮的成分為膽固醇、膽色素、鈣質、蛋白質以及少量脂肪酸等，也會有不同的結石種類，主要和先天體質有關，不過常吃高熱量、高膽固醇食物者、家族遺傳、肥胖、糖尿病患者，是膽結石的危險族群。

膽結石不一定要拿掉，如果健檢發現有膽結石只需要定期追蹤，若擔心復發風險或已有症狀，先處理膽道結石，再處理膽囊結石。

(諮詢醫師╱書田診所肝膽腸胃科主治醫師邱展賢)

膽結石示意圖。(圖：醫院提供)
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過敏 血壓 癌症

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