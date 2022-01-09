甲狀腺功能低下 超音波檢查出惡性腫瘤

台中榮總嘉義分院新陳代謝科主任吳崇榮提醒，甲狀腺異常最好判斷方式是超音波檢查。(記者卜敏正／翻攝)

60歲賴姓婦人長期服用降膽固醇藥物，和補充甲狀腺賀爾蒙，日前轉診就醫發現脖子甲狀腺腫脹，做甲狀腺細胞穿刺檢查，證實是「甲狀腺惡性細胞」；醫師建議，甲狀腺功能低下接受甲狀腺賀爾蒙治療患者，應做甲狀腺超音波檢查以排除其他可能病因。

台灣台中榮總嘉義分院表示，賴女之前因高血脂症及甲狀腺功能低下在他院就醫，檢查發現甲狀腺功能低下即接受甲狀腺賀爾蒙治療，並沒有做甲狀腺超音波檢查。

賴女之後轉診到嘉義榮院就醫檢查後，醫師即安排甲狀腺超音波檢查，發現屬於自體免疫甲狀腺炎合併甲狀腺功能低下，可是左側甲狀腺組織有細微點狀鈣化跡象。因賴女還有剩餘藥物，即囑咐將甲狀腺賀爾蒙藥物劑量減量使用，待甲狀腺功能正常。

賴女日前回診甲狀腺功能已回復，但追蹤甲狀腺超音波影像並未見改善，當下建議接受甲狀腺細胞穿刺檢查，證實是「甲狀腺惡性細胞」。

台中榮總嘉義分院新陳代謝科主任吳崇榮指出，甲狀腺位於脖子正前方，在喉結和氣管兩旁，會分泌和製造甲狀腺賀爾蒙，對兒童智能、生長發育，以及對成人的代謝都有影響。

甲狀腺功能低下時對兒童會導致呆小症，對成年人則容易造成異常體重增加、疲累、禿頭、對冷不耐受、心跳過緩或不孕症等，治療方式即是補充甲狀腺賀爾蒙。

吳崇榮說，甲狀腺異常最好判斷方式是超音波檢查，一旦有異樣，在專業醫師判斷下如果需要，可接受甲狀腺細胞穿刺檢查，能盡早發現惡性腫瘤 ，提早接受手術治療。