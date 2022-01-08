攀岩受傷 小心手指變形、停止生長

攀岩或挑戰室內抱石，一不小心就容易造成手指受傷、肌肉拉傷、摔傷等意外。（本報資料照片）

後疫情 時代不少民眾開始外出爬山、攀岩或挑戰室內抱石，一不小心就容易造成手指受傷、肌肉 拉傷、摔傷等意外。醫師指出，民眾瘋抱石運動，但初學者在一年內會不停受傷，務必留意受傷徵兆並適時保養，避免受傷造成手指變形、甚至停止生長等後遺症。

台灣奇美醫學中心骨科部主治醫師蘇昱仲指出，據統計，做抱石運動後，有六成民眾會發生上肢受傷，常見手指、手掌、拇指、肩膀和鎖骨受傷；二成是下肢受傷，常發生腳趾、腳踝扭傷等急性傷害。

上肢受傷以手指受傷居多，手指三指節中，「中間指節」和「近端靠手掌指節」最易受傷；五指中，「中指、無名指」最長、最容易施力，也最容易受傷。

特別是初學者不知自身期限，當兩手需要負擔全身重量之下，肌肉核心又沒建立好，很多壓力會加諸在手指上，等同於將身體逼近邊緣，一旦意外發生，會導致反射性用力、扭轉、摔跤，造成意外傷害。

蘇昱仲提醒，一旦「吊車系統」斷裂，會感覺到掌側疼痛、還有「啪」一聲斷裂聲，手指會突然無法施力，且會疼痛、腫脹，手指無法開合、難以操作使用。若診斷為韌帶扭傷、韌帶發炎、關節囊腫脹發炎等，可採保守及功能型復健改善。

蘇昱仲建議，抱石攀岩受傷後，一周內先不動，暫停以手指扭轉及出力的動作，例如扭瓶蓋、扭毛巾等，接下來可進行物理治療和職能治療，例如將手掌撐開、指關節蜷曲及伸展，但切勿出力握緊，之後循序漸進恢復到可以運動。

平常完成一整天攀岩跟抱石結束後，務必要好好保養手指。蘇昱仲建議，晚上睡覺前要冰敷十至十五分鐘，緩解手指組織，不要那麼快腫脹，並降低發炎反應，隔日開始進行熱敷，再搭配精油、乳液擦拭即可。