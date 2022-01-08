免疫疾病愛「共病」 容易引發肺纖維化

罹患自體免疫疾病除了原本疾病外，還會共病其他免疫疾病，十分惱人。示意圖。（路透）

罹患自體免疫疾病是一場長期抗戰，而且許多患者除了原本的疾病外，還會共病其他免疫疾病，一旦患者確診一種以上的免疫疾病，更容易因免疫系統侵犯形成肺纖維化，但因初期症狀不明顯，病患常錯失早期治療的先機。近年醫界已逐漸建立跨科合作的醫療模式，「每位醫師都要像偵探一樣」，全力搶救患者肺部健康。

目前確認容易引發肺纖維化的自體免疫疾病，以硬皮病為首，肺纖維化進展也是最快的，其次是類風濕性關節炎、乾燥症、皮肌炎與紅斑性狼瘡。

為及早發現並治療肺纖維化，現在各大醫院風濕免疫科和胸腔科、病理科等科別多半都已建立團隊，合作辨識病因並討論治療模式，進而有效延緩肺纖維化。

台北榮總內科部整合醫學科主治醫師曹彥博說，自體免疫疾病是因為免疫系統出了問題，產生對抗自己的抗體，例如乾燥症的自體抗體以侵犯腺體為主，常見的兩大臨床症狀是口水和淚腺分泌不足。

曹彥博表示，乾燥症也會表現在多重器官上，例如肺部、心臟，統計上顯示，約一成至兩成的乾燥症，可能侵害肺部併發肺纖維化。

肺纖維化的症狀，會先從喘、咳、累開始。蘇勤方提醒自體免疫患者多留意生活中的具體表徵；例如以前從自家走到超市要多久？現在要多久？是不是因為會喘會累而變慢？又或以前爬樓梯到五樓才喘，但如今到二樓便喘個不停，經由這些具體的生活情境來向醫師說明，以便提早察覺肺部被侵犯的可能性。