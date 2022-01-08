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逾50歲才罹患帶狀疹 最怕後遺症神經痛

林欣儀／台灣雙和醫院皮膚科主治醫師
帶狀疹也會找上年輕人。（本報資料照片）
帶狀疹也會找上年輕人。（本報資料照片）

67歲的張女士是一位優雅而謹慎的女性，因為律己甚嚴，身體很健康。未料，4個月前得了帶狀疹（俗稱皮蛇），即便皮膚的疹子已經好了，但是嚴重的疹後神經痛卻讓她日夜不得安寧。兒子擔心她會痛到要跳樓結束生命，因此要求她晚上必須打開房門睡覺。

張女士小時候，曾經得過水痘，因此水痘的病毒潛藏在背根神經節已數十年，到了年紀稍微大一點，或是抵抗力比較差時，水痘病毒就再度活化了，像睡美人一樣醒來。

再度活化的病毒，首先攻擊的是神經，可能在臉部、軀幹四肢等全身部位，會感覺到神經劇痛、刺痛。這種疼痛會持續數天，疼痛的程度會讓人家以為是否心臟病發，或是肌肉扭傷，所以可能會去內科或外科看診檢查，但是通常檢查不出來，直到皮膚出現了「瘯集狀」的疹子，才發現原來是帶狀疹發作。

帶狀疹若是發生在40歲以下，不易出現疹後神經痛，但是如果超過50歲才得到，疹後神經痛的後遺症，可能會大幅度增加到25至50%。神經痛的特徵包括觸痛、灼熱感、抽痛、刺痛，症狀可能會持續數月或數年。

此外，要小心帶狀疹可能產生的併發症，包括皮膚疤痕、運動神經麻痺，甚至肺炎、腦炎、視覺損傷、聽力喪失等。年紀大的人是帶狀疹的高危險群。

目前台灣新生兒在一歲時會打水痘疫苗，而有打過水痘疫苗的人，就不容易得到帶狀疹。

如何預防帶狀疹？現在已有帶狀疹的疫苗可以施打，是屬於減毒活菌疫苗，可以降低帶狀疹的發生率約51%，降低疹後神經痛的機會約70%。疫苗的副作用，包括頭痛、肌肉疼痛，以及接種部位疼痛、腫脹、搔癢、血腫等。

如果年齡50歲以上、沒有免疫問題的人，也沒有服用免疫抑制劑如類固醇，沒有在做化學治療或是放射治療的人，建議可以施打帶狀疹疫苗，以預防帶狀疹或帶狀疹神經痛的發生。

疫苗 肌肉 心臟病

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