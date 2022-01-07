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男性為何得乳癌? 可能吃多了這些食物

記者林佩均
電腦斷層影像顯示，施姓老翁右邊乳頭下方約有2公分腫瘤。（圖：衛福部豐原醫院提供）
電腦斷層影像顯示，施姓老翁右邊乳頭下方約有2公分腫瘤。（圖：衛福部豐原醫院提供）

別懷疑，男性也會罹患乳癌！台灣一名75歲施姓老翁，發現右側乳頭附近有硬塊，且皮膚紅腫又脫屑，就醫切片為2公分的惡性腫瘤，確診為乳癌。台中豐原醫院指出，乳癌不是女性專利，男性得乳癌比率約為女性的兩百分之一，好發於60至70歲族群，重視癌症篩檢，才能及早治療。

台灣衛福部豐原醫院病理科醫師王政育表示，男性得到乳癌的機率，約為女性的兩百分之一，且年齡分布在60到70歲族群，這些男性乳癌患者表現出來的臨床症狀跟女性不完全相同，主要特徵都是無痛的硬塊。

乳房外科主任袁天民解釋，男性乳癌的成因主要與雌激素有關。首先是過多的雌激素暴露狀況，包括內生性與外源性，內生性主要來自於攝食過多的高脂食物及動物生殖器官，例如雞睪丸、蟹黃等，造成男性睪固酮比例改變，相對於雌激素的濃度上升。

另外，加上胸部受到過量的放射線照射，致使雌激素調節失調，再配合致癌基因的加乘作用導致。外源性的雌激素來源，主要來自於環境荷爾蒙所引起，尤其是我們常用的塑膠製品，加熱過後容易釋出雙酚A，這些化合物都是造成乳房惡性腫瘤的危險因子。

男性乳癌患者可能在胸骨下方（綠點處）出現硬塊，醫師呼籲身上有不明硬塊、不正常的痣...
男性乳癌患者可能在胸骨下方（綠點處）出現硬塊，醫師呼籲身上有不明硬塊、不正常的痣變化，應儘早檢查。（本報資料照片）

豐原醫院指出，男性乳癌存活率相較於女性低，因為普遍男性沒有像女性乳癌這麼重視癌症篩檢，發現時多屬晚期的惡性腫瘤，一旦確定罹患乳癌，需要比照女性乳癌的治療方式，包括手術、荷爾蒙治療、化學治療及標靶治療。

最後提醒男性朋友，乳癌還是有可能在男性的身體上被發現，如果觸摸到無痛的硬塊，及早到乳房專科門診做診斷及治療。

腫瘤 癌症 篩檢

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