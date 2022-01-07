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19歲男車禍腦出血壓力大 竟然引發「心碎症候群」

記者陳雨鑫
心碎症的左心室因心尖部幾乎不收縮，左心室攝影下， 呈現圖內圍白線形狀，有如日本捕捉章魚的瓦罐，因此又稱為章魚壺心肌症。（圖：大千醫院提供）
心碎症的左心室因心尖部幾乎不收縮，左心室攝影下， 呈現圖內圍白線形狀，有如日本捕捉章魚的瓦罐，因此又稱為章魚壺心肌症。（圖：大千醫院提供）

19歲楊姓男子因嚴重車禍合併腦出血、胸骨骨折和氣胸住院治療，住院過程中，心電圖呈現T波倒置和心臟酵素節節升高等，疑似心肌梗塞，台北國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫指出，第一時間醫療團隊還以為心肌梗塞發生年齡已經低至19歲，但後續透過心臟超音波檢查，發現左心室出現「章魚壺心肌症」收縮模式，判定是「心碎症候群」。

簡韶甫表示，心碎症候群又稱「壓力性心肌症」或「章魚壺心肌症」，因生、心理壓力引起短暫性心肌病變，心碎症候群好發於停經後的婦女，平均年齡介於65至70歲，抽菸、酗酒、糖尿病、高血脂、肥胖、焦慮及憂鬱為發生的危險因子，年輕人罹患心碎症候群也是女性多於男性。常見的症狀為胸痛約75％、喘約50%、頭暈約25%，也可能導致全身無力或昏倒。

簡韶甫表示，目前治療的方法，採取「支持性療法」，持續至左心室恢復功能為止，大部分在症狀發生三周內左心室收縮功能會慢慢恢復。若是症狀輕微不一定需要藥物治療，但若已產生心臟衰竭的症狀及左心室功能顯著下降建議及早治療。藥物治療原則等同心臟衰竭治療，若病人已發生心因性休克，嚴重恐需要採取葉克膜治療。

過去認為此病預後良好，95%的病人於幾周內能完全恢復，每年的復發率為1.5%，但最近的研究顯示約有5％患者，因合併心因性休克而死亡，主要發生在血壓不穩定的病人，呼籲民眾多加注意，一旦出現胸悶不適等症狀建議盡速就醫。

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