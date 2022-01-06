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心悸、盜汗 竟罹罕病副神經節瘤

游振昇
一名女子心悸、盜汗竟是罹患罕病副神經節瘤肝臟，此為核磁共振檢查影像。（圖：台中慈濟醫院提供）
一名女子心悸、盜汗竟是罹患罕病副神經節瘤肝臟，此為核磁共振檢查影像。（圖：台中慈濟醫院提供）

一名年輕女子因膀胱炎反覆感染就醫，意外發現腹腔有腫瘤，轉到台中慈濟醫院尋求第二意見，外科部主任余政展與醫療團隊從偵探到拆彈，步步為營，手術後腫瘤確認是每百萬人口僅2至8例的「副神經節瘤」。

「副神經節瘤是神經內分泌瘤的一種，從發生率看實屬罕見。」余政展指出，神經內分泌瘤是從特化的神經內分泌細胞長出來，同時具有神經與內分泌的特徵，無時無刻都在分泌壓力賀爾蒙，作用就像強心劑，讓病人出現無法控制的高血壓、陣發性頭痛、出汗和心搏過速等症狀。

25歲女病人說她多年頭昏、心悸與盜汗，始終原因不明，因膀胱炎就醫經腹部電腦斷層檢查，意外發現肝臟旁邊長了一顆超過6公分腫瘤，醫師說必須及早開刀解除隨時爆炸的危機，但手術難度太高，無法處理，到台中慈濟醫院尋求第二意見。

余政展主任從肝臟核磁共振檢查影像確認，腫瘤位於肝臟後面、脊椎旁邊，已經大到擠開腹腔多條大血管，唯一解決方式是切除病灶。但腫瘤被肝臟、胰臟與腎臟血管主動脈，還有下腔大靜脈等大血管緊緊包圍，必須小心沿著大血管手術，稍一閃神幾千毫升的大失血，可能就是病人的生死關頭。

手術難度確認後，必須瞭解腫瘤病因，醫療團隊先安排腹腔鏡切片，檢驗科醫師病理報告顯示病人罹患「神經內分泌瘤」，余政展和麻醉科、泌尿科、心臟外科醫師召開術前跨科討論，因應腫瘤特性決定先讓病人服用預防性降壓藥，避免血壓忽高忽低作亂；並推演手術過程可能發生的各種情況與因應做法再開刀。他形容是「抱著拆炸彈的心情」，小心翼翼才順利切除腫瘤病灶。

病人表示，從小身體狀況不斷，腹痛、頭痛、頭昏。曾經心悸到送急診，寒冬還嚴重盜汗到必須開電風扇，卻始終查不出問題。開刀後再也沒有很喘、很熱的情形，感恩醫療團隊用心守護，讓她重新獲得健康。

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