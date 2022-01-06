心肌梗塞 逾5成猝死前無症狀

現代人生活習慣不同以往，心肌梗塞有年輕化趨勢。此為示意圖。（本報資料照片）

一位39歲男子在家追劇，當滑手機換劇時突然倒地，救護車送達醫院時已經沒有呼吸心跳，經急救恢復心跳。台灣台中澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪表示，患者是心肌梗塞，經緊急心導管手術打通冠狀動脈，但昏迷指數 只有3分，再做低溫 治療，避免成為植物人，最後終於能夠回到工作崗位。

醫院指出，救護員在救護車上經緊急使用AED電擊了3次並持續進行CPR，到達急診時仍然沒有脈搏，心電圖顯示為致命的心室頻脈，經過急診再次去顫電擊跟繼續心肺復甦術，才恢復自發性心跳。

急診評估可能跟心臟疾病有關，立刻跟心臟內科聯絡。張耿豪說，執行緊急心導管，發現右冠狀動脈完全阻塞，經過支架置放後，總算回復了血流，心跳也穩定下來，但是，病人並沒有恢復意識，昏迷指數只有3分。

他說，患者心跳停止後，最擔心的莫過於腦部損傷壞死成為植物人，因此，在患者血壓穩定後立刻執行低溫治療，盡全力來減少病人腦細胞的傷害。所謂低溫治療是利用降低體溫，降低腦部及全身的代謝，進入深度休息的狀態。體溫每減少一度可以減少6至8%腦部氧氣代謝率，並抑制自由基反應，來減少缺氧後的腦損傷，為身體爭取復元的時間。

張耿豪說，許多研究顯示，多數猝死 原因都跟心血管疾病有關，尤其是冠狀動脈疾病。曾有統計發現，5成以上患者發生猝死之前都沒有其他症狀，事前也完全不知道自己有心臟疾病，甚至根本沒看過醫生，但一發作時就是心肌梗塞、甚至死亡。

他叮嚀，慢性病的發生率有年輕化的趨勢，生病不再是中年人老年人的專利，現代人不能再仗著自己年輕就輕忽自身的健康。適當的運動，規律的作息，健康的飲食，定時服藥，還有戒菸，才是保持健康最重要的法門。