受惠AZ疫苗 英國死亡人數低於歐洲

（圖片來源：健康醫療網）

英國 鏡報報導，英國前任疫苗 專責小組主管狄克斯(Clive Dix)指出，讓高風險族群普遍接種阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗，可能是英國死亡人數低於歐洲的原因。狄克斯說，AZ疫苗產生的持久細胞免疫反應，可能「終身有效」。

確診人數增加英國死亡人數卻未增加 推測與AZ疫苗有關

AZ疫苗於去年十二月獲准上市，上市之初先提供給年長者及高風險族群施打。狄克斯指出，「觀察歐洲數據，確診人數增加的同時，死亡人數也相對地提高；但英國卻沒有，我們有必要了解這個現象背後的原因。」

他對每日電訊報(The Daily Telegraph)表示，「我個人認為，這是因為英國的高風險族群大多已接種了AZ疫苗。」

AZ疫苗細胞免疫反應 部分個案終生有效

狄克斯說，「早期數據顯示，AZ疫苗可讓人體產生非常持久的細胞免疫反應，而一旦有了持久的細胞免疫反應，就能維持很長的時間。有些個案甚至終生有效。」

疫情 期間，各界對阿斯特捷利康的評價有褒有貶，其研發的Covid疫苗是最早上市的疫苗之一，且成本較其他疫苗更低。

AZ疫苗在英國推廣後，該國政府顧問群建議應提供其他廠牌疫苗供40歲以下族群選擇，因有證據顯示，AZ疫苗可能與極罕見的血栓案例有關。由於擔憂血栓風險，部分歐洲國家暫停施打AZ疫苗。

Omicron在英國快速傳播 暫不考慮封城

根據報導，英國首相強森可能不會針對Covid疫情實施更嚴格的社交限制，他預計今日決定是否採取新的封城措施。

據傳幕僚將於周一對強森提報最新的Covid疫情數據，做為決策參考。Omicron變種病毒在英國快速傳播，內閣正考慮是否實施新的限制。

預計將由英格蘭首席醫療官惠蒂(Chirs Witty)及首席科學顧問瓦倫斯(Sir Patrick Vallance)對強森首相進行簡報。

據《每日郵報》報導，如果疫情數據是正面的，強森首相可能決定維持B計劃較寬鬆的社交限制，再加上一些指令。

根據每日電訊報報導，英國各級學校正研擬讓學生全年遠距上課的計畫，耶誕假期過後，若因Omicron擴散導致教職員人力短缺，即可做出妥善因應。

【延伸閱讀】

新冠疫苗打氣低！35%人認不重要，50歲後「免疫債」恐越欠越多

美國Covid感染人數恐再爆增



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52424





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw