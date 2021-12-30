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擺脫憔悴乾癟 臉部補脂還你富貴「好命臉」

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

妳也想擺脫「苦命臉」嗎？據統計，只要年過30歲，原本像「地基」般提供支撐力、讓肌膚維持緊緻和彈性的膠原蛋白便會加速流失，導致肌膚逐漸凹陷、看起來憔悴沒精神，如果已經接受過電、音波療程效果仍不顯著，醫美診所整形外科主治醫師楊舒鈞建議愛美人士可以透過補脂手術，使用自體脂肪填補臉部凹陷，把「地基」打穩再做其他補強。

什麼是自體脂肪補脂手術？

隨著抽脂技術提升，自體脂肪移植技術也廣泛運用於醫美手術中，像是填補臉部雙頰、夫妻宮凹陷、豐滿額頭…等，而自體脂肪移植，就是將自己身體有多餘脂肪的部位，一般是以腹部和大腿為主，再來還有側腰、臀部、蝴蝶袖等地方，透過抽脂技術，取得直徑相當小的迷你脂肪球，經過離心及純化處裡（除去雜質）後，再用針頭以精密注射到需要填補脂肪的部位。

醫美診所整形外科主治醫師楊舒鈞表示，有些愛美人士會擔心採用植入物會導致排斥發炎反應，而自體脂肪補脂使用的是自身原有脂肪，可以大幅度降低不良反應，且效果自然又真實，雖然會有部分注入脂肪細胞被吸收，但藉由過濾純化技術的精進，或是加入高濃度生長因子輔助，都可以提高脂肪細胞存活率。

常見補脂部位

填補臉部凹陷：前額、太陽穴、臉頰、蘋果肌、夫妻宮…等

改善皺紋問題：法令紋、木偶紋、眉部紋、嘴角溝、木偶紋…等。

修飾眼部外觀：眼窩、淚溝凹陷

豐滿身材曲線：胸部、臀部

脂肪細胞存活率是補脂關鍵　術前評估保障手術安全

楊舒鈞醫師指出，一般而言，從事臉部補脂手術，平均一次左右就能發揮治療效果，如果是需要注射較大脂肪量的部位，像是胸部或臀部，如果一次注入全數脂肪，可能會影響脂肪細胞存活率，所以分成2至3次的手術，較能達到滿意的長期效果。此外，楊舒鈞醫師也提醒，在從事醫美手術前，應選擇值得信賴的醫美診所和具豐富經歷的專業醫師，並做好術前諮詢評估，才能美得安心又自然。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52374

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