狐臭不是病 口罩擋不住冬天「腋」味

(取材自健康醫療網)

隨著Covid-19疫情逐漸趨緩，人與人的社交距離可望逐步縮短，但對有狐臭困擾的人來說，就怕防「腋」距離失守！不過狐臭的問題可不是單純保持安全距離就可以解決，多數人以為到了冬天，狐臭問題就可以被遮掩，但近期社群網站 Dcard上就有多篇室友狐臭求救文，可見冬天「腋」味問題仍無法忽略。

厚重衣物讓腋下更悶熱潮濕

當大家都戴上口罩 ，狐臭的味道應該就聞不到了？對此，桃園長庚紀念醫院副教授皮膚科主任醫師-黃耀立表示，事實上氣味分子小於PM2.5就算戴著口罩也難以掩蓋，且冬季厚重的衣服會讓腋下更悶熱潮濕，加上體溫助長腋下細菌增生，細菌將大汗腺中蛋白質分泌物分解成叫硫醇的臭味化學物質，沾染在冬天棉織衣服上，味道就更不容易洗掉，尤其外套更不會每天洗，一到室內，一脫下衣服，味道就更容易散發出來，這也就是冬天在宿舍這種空間小的環境，更容易造成困擾的原因。

狐臭不是病 但容易產生社交障礙

台北林口長庚紀念醫院副教授主治醫師黃毓惠說到，人體汗腺可分為分佈於全身的小汗腺，以及腋下與私密處的大汗腺 （又稱為頂漿腺），大汗腺在青春期發展成熟，這時候頂漿腺發達的人會開始散發較強烈的味道，也就是所謂的狐臭（腋臭）。這也就是為什麼有很多學生開始有狐臭困擾的原因。

黃耀立醫師表示，狐臭雖然不是病，但容易對他人的觀感造成影響，可能產生社交障礙的情況，所以是絕對需要面對跟治療的。

微波熱能止汗術 一小時解決

目前狐臭治療大致分為手術或非手術兩種，傳統手術術後傷口恢復期較長，也可能會出現術後感染及疤痕問題；近年來非手術治療已成主流，而且可以達到跟手術同樣的治療效果，以「清新微波熱能止汗術」為例，一個小時內即可一次解決「腋下多汗、異味」的困擾，透過微波讓水分子自旋產生熱能的原理，一次性精準破壞富含水分的大汗腺與小汗腺，達到消除腋下多汗與狐臭，無須手術恢復期，可即刻享受清新人生。

日本研究指出，有狐臭的人，九成八有濕黏性耳垢，父母也可以透過「濕耳垢檢測 」及早協助孩子發現問題，此外，目前全台相關醫療院所也已設置專業「清新門診」，民眾可直接上網搜尋查詢就近院所，接受專業醫師諮詢及協助，別讓冬天因為「腋」味擴散，影響了人際關係。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52407

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