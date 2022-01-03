頸椎椎間盤突出 左手麻到痛醒

鄭銘鎮為了維持肌肉強度、體態，假日騎腳踏車、打高爾夫球。（圖：鄭銘鎮提供）

「真的很不舒服，晚上睡覺一個翻身，就會因左手神經被壓迫，整個人痛到醒過來。」我曾問過有痛醒經驗的朋友和同學，還有人半夜都會痛到爬起來哭，沒想到「頸椎椎間盤突出」會如此不舒服。

從事牙醫至今約30年，六年前，有一天左手突然麻麻的，感覺不太對勁，因平時看診長時間低頭，當下懷疑是頸椎椎間盤出了問題，就醫檢查後，確診是頸椎椎間盤突出，原因是職業傷害。

壓迫神經 整晚無法好眠

「當時發病，常是整隻左手麻掉，感覺那已經不是自己的手。」晚上睡覺不論是平躺或側身，左手一直處在疼痛狀態，若一個翻身或姿勢改變，疼痛感就從左手一直延伸到後頸部，整個人會被痛醒，這是頸椎椎間盤突出壓迫神經所致，搞得整晚沒辦法好好睡覺。

回想工作狀態，平時看診患者會躺在治療椅上，位置在我的左手側，我必須低頭、身體側一邊彎腰，左手拿著小鏡子，右手拿治療或修補牙齒的工具，雙手姿勢是「類似螃蟹的兩隻大螯」，同時向外又要向內，且左手位置較低、右手較高，長時間如此緊繃的姿勢，使全身肌肉 處在不平衡的狀態。

況且，每位患者看診時間長短不一，可能20、30分鐘都要維持一樣的姿勢，長期下來頸椎及腰椎承受莫大的壓力，難怪兩部位的椎間盤突出，是牙醫師最常見的職業傷害。

避免惡化 吊脖子勤復健

了解病因及症狀後，接受復健治療，包括頸部牽引（俗稱吊脖子），為避免病情惡化，也利用看診時的小空檔，讓背部貼著牆壁站立兩、三分鐘，讓頸椎保持平順姿勢。經一、兩個月復健治療，症狀才逐漸好轉。

復健中也學到，當背靠著牆壁，可在脖子與牆壁間的空檔，放一個軟墊或衛生紙盒，讓頸部向後伸展，訓練頸部力量，但必須在疼痛緩解後才開始訓練，也有人戴著脖圍撐住脖子，避免頸部往前傾，減輕頸椎壓力。

慶幸的是，為了調劑生活，在2011年至2015年間，我常參加鐵人三項賽事，包括游泳、騎腳踏車、跑步，雖然目標不是奪牌，但經過訓練，全身肌肉群的力量強度較強，比起沒有運動習慣的朋友，我的頸椎椎間盤突出已延後十年發生。

保持運動 維持肌肉強度

雖然現在已沒參加鐵人三項賽事，但為了維持肌肉強度、體態，還是保持騎腳踏車、打高爾夫球等運動，有時上健身 房進行核心訓練，疫情期間不能上健身房，就改在家進行深蹲、彈力繩等訓練。

疫情期間看電視、滑手機 的時間增加，加上看診工作，日前又出現頸椎肌肉緊繃，感覺頸椎椎間盤突出可能又會復發，我想這是「牙醫的宿命」，但已有先前難忘的經驗，這次立刻休息，並多注意姿勢、提高警覺，症狀才不至於惡化。

手機、筆電、平板電腦等3C產品盛行，大家常低頭姿勢不良，頸椎椎間盤突出已是一種常見疾病，建議一旦有手麻等症狀，應盡速就醫，避免愈來愈不舒服，無法好眠。

用手機、電腦30分鐘 應頸部舒緩1分鐘

頸椎椎間盤為每節頸椎間的軟骨組織，類似彈簧十分富有彈性，可以協助頸部轉動，當長時間使用電腦、低頭滑手機，頸部姿勢長時間不良，容易引起頸椎椎間盤壓力增加，當過度壓迫後，椎間盤就會受傷，失去彈簧的功能，一旦病情嚴重，椎間盤突出將壓迫神經，可能會出現痠、麻、痛、無力、感覺異常等五大症狀。

「頸部牽引」是頸椎椎間盤突出治療方式，目的是讓被壓迫的椎間盤，不要再受到壓迫，突出部位會慢慢回來，不再壓迫神經，緩解不適症狀。平時每使用電腦、手機30分鐘，建議應從事頸部舒緩運動約一分鐘，即可遠離頸椎椎間盤突出困擾。(武俊傑/台北市立聯合醫院中興院區復健科主任)