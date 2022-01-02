切除甲狀腺結節 射頻消融無疤痕

50歲吳小姐罹患良性多發性甲狀腺結節，在門診追蹤多年，近年卻發現結節有變大趨勢，不僅造成吞嚥困難，且有明顯的壓迫感。

不敢開刀的她因此接受「甲狀腺結節射頻消融」無痕治療，術後追蹤半年，結節體積已減少七成，大幅改善不適症狀。

良性腫瘤 影響呼吸不順

甲狀腺結節是常見的良性腫瘤，如果結節超過3公分，就有可能影響吞嚥或導致呼吸不順，甚至聲音變得沙啞，此時可考慮介入治療。

以往只有傳統手術或微創手術可以選擇，近年引進甲狀腺結節消融治療，具有創傷小、恢復快、併發症 少及無疤痕等特點，對於甲狀腺結節所引起的壓迫症狀、美觀受影響但又不想開刀的患者來說，提供另一個安全、有效的新選擇。

多經觸診發現 女比男多

吳小姐接受消融治療過程約1至2小時，術後僅輕微腫痛，隔天無任何不適即出院回家。針孔傷口兩天後完全恢復，像沒做過治療一樣。

甲狀腺結節大多是經由醫師觸診檢查才發現，盛行率高達65%左右，半數以上的人都有甲狀腺結節困擾，女性比男性多，約4比1的比例。

無症狀的良性甲狀腺結節，一般可以選擇定期追蹤，但當甲狀腺結節異常腫大時，除了引起頸部外觀明顯凸起，也會造成壓迫症狀，若擠壓鄰近的氣管或食道，會造成吞嚥困難或呼吸不順，嚴重可能因壓迫喉返神經，造成聲音變得沙啞。

治療3選擇 沒有口服藥

目前無有效的口服藥物可使結節縮小，一般對甲狀腺結節的治療有3種選擇：

1.傳統手術切除

傳統甲狀腺手術需全身麻醉，傷口3至5公分，手術時間1至2小時。手術可能會同時切除結節以外的正常甲狀腺組織，未來易造成功能低下，需終身服用甲狀腺素。

2.微創手術切除

微創外科治療，在外觀不明顯的部位進行手術，手術時間較長，但仍不免會有小疤痕的產生，也可能會同時切除結節以外的正常甲狀腺組織，且自費費用較昂貴。

3.射頻消融術

甲狀腺消融治療只需局部麻醉，所使用的電極針粗細和細胞穿刺檢查相當，術後幾乎看不到疤痕。

消融治療只會針對結節病灶進行燒灼，不會影響正常甲狀腺組織和功能，治療時間平均一小時。

消融後的結節會被人體逐漸吸收，治療一年後，結節體積可減少約七至八成。術後應定期追蹤甲狀腺功能以及超音波檢查。一般2、3公分的小結節，採消融治療一至兩次有機會全部根除；若是4、5公分以上的結節，平均需三次消融治療才能縮小至疤痕的大小，也需自費。

良性囊腫易復發 可採消融術

此外，甲狀腺良性囊腫（俗稱水泡）也是甲狀腺腫大常見原因之一，一般情況以酒精注射治療就有不錯的效果。對於困難易復發的個案，手術及射頻消融術也是可考慮的治療方式。