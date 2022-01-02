肝有症狀才求醫 醫病相見恨晚

肝臟沒有痛覺神經，等到身體不舒服時，多數已是肝癌發作。(Getty Images)

病人來看診，醫師仔細檢查完，病人走出診間。

「全身被看光光，也沒給半顆藥！」

看病吃藥是一般人的共識，有些病沒吃藥不行，例如糖尿病 、高血壓 ；有些病不必吃藥，例如病人自覺有病，但醫師看不出毛病，判斷沒有病；有些病吃藥也沒有用，可能病入膏肓，無藥可醫；有些病不是吃藥能解決，例如車禍 骨折等；有些病不藥而癒，例如傷風感冒，通常不用吃藥也會好，吃藥只是減輕症狀而已。

目前醫療體制下，不管醫師看多久，看得多仔細，健保給付都是一樣的，不像其他行業例如律師是按時計費的，可能一進門就開始按碼表的。每個行業不同，給付方式也不同。

有些病，病人不自覺有病，也不知要去定期檢查以防萬一，等到有症狀再去求醫，通常都來不及了。

例如肝臟沒有痛覺神經，即使有了B肝或C肝，或肝硬化了，或肝臟長了一顆像橘子那麼大的腫瘤，人還是感覺好好的。可是等到猛爆性肝炎發作，或肝硬化厲害了，吐血或昏迷了，或肝癌很大爆裂了，或人瘦了下去，眼睛皮膚黃，再去找醫師求診，此時不用全身給醫師看光光，醫師也一定要給藥或住院治療，只是此時此刻醫病相見猶恨晚，醫治困難，屆時求醫師用更好的自費藥，即使不計一切要痊癒可能也很困難，而醫師也只能在診間擲聽診器大嘆一聲：「怎麼那麼晚才來呢？」醫病相見猶恨晚，這種劇本每天都在上演。