免疫排斥引起習慣性流產 婆婆竟指媳不檢點

圖片來源 ／健康醫療網

30歲的小梅（化名）與先生結婚3年，一直盼望能順利生子，無奈小梅先前已流產2次，近日懷胎6周的寶寶又突然流產，讓夫妻倆心情相當失落。小梅的婆婆不但無法接受，甚至暗指小梅是因為過去交往複雜，不懂得潔身自愛，才會導致多次流產，讓小梅身心飽受極大壓力。最後在求診婦產科後，檢查出自己是因為免疫排斥導致習慣性流產，在醫師評估建議下接受治療，並進行人工受孕療程。

胚胎母體溝通不良 免疫排斥造成多次流產

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，30歲左右女性的自然流產率約20%，而單次自然流產的原因大多為胚胎染色體異常 ; 但是當懷孕未滿10週出現3次以上流產，或懷孕未滿20週卻流產2次以上者，則被定義為習慣性流產。從醫學臨床發現，習慣性流產的原因包括胚胎發育異常、母體子宮異常、內分泌荷爾蒙異常、遺傳問題和免疫機能異常等，其中免疫機能異常為習慣性流產的常見原因。

李世明醫師解釋，受精卵一半來自媽媽的卵子，一半來自爸爸的精子，胚胎如同一個外來客，而母親的子宮內膜則是入住的地方，當胚胎著床時，會和母體進行溝通，若溝通成功就會順利入住；若不成功則會產生免疫排斥，等同於懷孕的過程中，母體本身會產生免疫調節，當免疫調節系統產生問題，就容易造成流產的現象。

孕期藥物治療+人工生殖 提高患者受孕率

李世明醫師說明，有關免疫排斥產生的習慣性流產，常見的診斷方式可透過抽血分析免疫抗體，但子宮內膜的免疫系統狀態無法呈現在周邊血液中，故抽血準確度不高，若要精準判斷，需藉由備孕時或流產後的子宮內膜切片才能得知。至於後續的治療方式，依照診斷結果會使用抗發炎、抗血栓或免疫調節藥物，讓母體的免疫反應下降。除藥物治療外，也會建議習慣性流產的患者可採取試管嬰兒療程，因試管嬰兒治療能藉由挑選染色體正常的胚胎，將優良胚胎植入子宮，減少流產率並提高懷孕率。

習慣性流產致身心俱疲 應尋求專業探討原因

傳統文化及觀念常常將流產視為不吉利的象徵，甚至歸因是女性生活不檢點，造成一次又一次的流產，常讓女性患者承受龐大壓力感到身心俱疲。李世明醫師提醒，流產應就根本原因做科學探討，民眾千萬不要將錯誤迷思加諸到女姓身上；況且流產的原因也不都是女方的問題，建議夫妻雙方應要互相支持鼓勵，積極就醫找到問題癥結。案例中的小梅就是在先生幫助下，不但化解婆婆的誤解，也在專業醫療檢查找出問題，目前正積極配合療程，期待能盡快懷孕順利生子。

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資料來源：健康醫療網

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