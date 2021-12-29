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突胸痛、呼吸困難別輕忽 當心是「自發性氣胸」

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

曾有氣胸病史的15歲鄭同學，日前因左胸劇烈疼痛，嚴重影響呼吸而至急診就醫，診斷為自發性氣胸復發，考量鄭同學發作次數頻繁，右側也曾發作過氣胸，收治醫師以「劍突下單孔胸腔內視鏡雙側肺泡切除術併肋膜沾黏術」治療，術後第5天，鄭同學平安出院，免於氣胸復發之苦。

出現「自發性氣胸」 高風險族群有徵兆

台北慈濟醫院胸腔外科洪嘉聰醫師表示，「氣胸」是指因外傷或無任何外在因素的情況下，肺泡破裂，導致空氣不正常進入肋膜腔，引發肺臟部分或完全塌陷，使患者出現胸痛或呼吸困難等症狀；而自發性氣胸好發於16至24歲間，高瘦身材、有家族病史的年輕男性，且在未手術的情況下，復發率可高達30%至50%。

此外，若是未適當治療且頻繁復發，大量氣體反覆進入肋膜腔，不斷壓迫肺臟及心臟，致使肺部完全塌陷、血液回流受阻，就可能演變為「張力性氣胸」，發生缺氧、休克，甚至有生命危險。

傳統開胸疼痛、恢復期長 內視鏡手術更精準

洪嘉聰醫師說明，若氣胸範圍較小，可採取保守治療，臥床休息吸純氧，待空氣自行吸收，或以胸管引流胸腔多餘空氣，加速病患恢復；若以手術方式治療氣胸，

傳統治療採用「開胸手術」，在肋間劃出約十公分的切口，術後傷口的疼痛時間與恢復期都較長，所以病人接受意願低。

為降低復發率與縮小手術傷口，近年採胸腔內視鏡手術治療，切口大小不超過三公分，能將復發率降低至5%以下，如劍突下單孔胸腔內視鏡手術，是在胸骨下方劃開一小切口，進入胸腔以進行手術，不僅可以同時處理雙側氣胸，更能避開肋間神經之壓迫，減少病人術後疼痛，改善生活品質。

呼吸困難、胸痛應警覺 這些活動應避免

除了自發性氣胸，呼吸系統疾病、抽菸或創傷也可能造成「續發性氣胸」、「創傷性氣胸」。洪嘉聰醫師提醒，曾氣胸發作的患者，當出現呼吸困難或胸痛時，應盡早就醫、接受治療；另外，應避免氣壓變化大的活動，如潛水、高空跳傘等，若需搭乘飛機也應先向醫師諮詢，以減少發作機率。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52354

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