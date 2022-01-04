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8歲童瘦弱常感冒 竟是暴牙惹的禍

趙容萱
8歲男童經配戴牙套式肌肉功能矯正器治療一年，牙齒排列變整齊，呼吸順暢，也長高、長壯。（圖：台中榮總提供）
8歲男童經配戴牙套式肌肉功能矯正器治療一年，牙齒排列變整齊，呼吸順暢，也長高、長壯。（圖：台中榮總提供）

台灣8歲的張姓男童從小嚴重暴牙，長期過敏、鼻塞，影響發育，體型瘦小，去年就醫時，牙醫師發現他長期用嘴巴呼吸，使得顏面肌肉低張，舌頭位置低下，造成齒列擁擠，變成暴牙或戽斗，經每晚睡覺配戴牙套式肌肉功能矯正器，多訓練鼻呼吸，並配合鼻噴劑治療後，牙齒排列變整齊，呼吸順暢，也長高、長壯。

台中榮總兒童牙科暨齒顎矯正科主任陳亮如說明，肌肉功能矯正器如同矽膠齒模，配戴方便，晚上睡覺戴8小時，訓練嘴唇肌張力，使口腔周圍肌肉處於均衡張力，顏面顎骨及齒列能在良好環境空間發育，引導原先下降的舌頭回到上顎位置，擴充上顎寬度。

陳亮如指出，孩童配戴肌肉功能矯正器治療後就無法經嘴巴呼吸，需用鼻子呼吸，藉由呼吸訓練運動的指導，慢慢恢復正常鼻腔呼吸，讓牙齒自然生長到較理想位置，上下顏面骨也能生長正常，改善咬合及呼吸道也變寬，療程最好在9歲前，並建議配戴2至5年，追蹤到小朋友骨骼發育完成。

張姓男童在戴肌肉功能矯正器治療期間，出現他睡不好、鼻黏膜腫脹阻塞呼吸道，配合使用鼻噴劑治療改善，配戴一年多後口顎問題改善8成，齒列變整齊、呼吸順暢、睡得好、長高、長壯，白天精神變好，將持續配戴追蹤。

陳亮如說明，鼻呼吸方式，閉上嘴巴，以鼻吸飽氣，然後閉氣，再由鼻緩緩的吐氣，一次10循環。可以兩個鼻孔同時吸氣、吐氣，也可以透過壓住單一側鼻孔，先左再右由另一側鼻孔吸氣、吐氣，再換邊做。

台中榮總口腔醫學部主任劉正芬指出，現在鼻敏過敏造成用口呼吸及咬合不正的小朋友愈來愈多，建議及早治療，讓口腔肌肉及齒列恢復正常功能，身體也能健康發育。

肌肉 過敏

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冬天眼睛易乾澀灼熱　恐是乾眼症惹禍

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