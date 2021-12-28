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手指冒水泡、奇癢無比？當心惱人「汗皰疹」纏身

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

40歲陳小姐發現她的手指側邊冒出一顆顆聚集在一起的小水泡，奇癢無比，甚至整隻手脫皮、發紅還會腫痛；就醫之後確認是汗皰疹。

過敏體質 易引發汗皰疹上身

台灣衛生福利部南投醫院皮膚科李瑜芬醫師指出，汗皰疹與流汗沒有直接關係，其成因尚無明確的研究證實，可能發生的原因包括有過敏體質、壓力大或是長期睡眠不足者，當季節交替時，此類的患者也會增加。

然而，汗皰疹會發生在手指、腳趾的側邊，急性期通常以散布性的小水泡呈現，有些患者會因為癢到受不了而不慎將水泡抓破，進而造成感染風險；另外，若是反覆發作時，則容易轉為慢性，水泡也可能變得比較不明顯，轉為出現乾燥、發紅、脫皮、疼痛等症狀。

藥膏塗抹治療 凡士林＋手套改善乾燥

汗皰疹治療的部分，會依患部範圍及症狀來進行合適的治療，大部分會開立藥膏讓患者塗抹。李瑜芬醫師表示，可以嘗試在晚上塗抹藥膏之後，再裹上一層凡士林，並戴上手套。除了避免藥膏沾到其他地方，也能夠幫助吸收，改善乾燥。搔癢嚴重的患者則會建議口服藥物；而反覆感染持續6個月以上者，經醫師評估後可考慮針對局部嚴重的部位，進行照光治療，運用特定波長的紫外線光照射皮膚，改善病況。

預防汗皰疹 生活作息要注意

該怎麼預防汗皰疹呢？李瑜芬醫師建議患者需維持良好生活作息，睡眠要充足，飲食的部分少攝取容易引起過敏反應的食物，盡量避免壓力太大與勞累，少使用對皮膚造成刺激的物品，平時可使用成份單純的乳液塗抹手腳，來加強保濕。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52331

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