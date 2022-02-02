我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登下令 增派美軍赴歐洲因應烏克蘭危機

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

磺胺抗生素易致嚴重過敏 服藥前先做基因檢測

記者陳雨鑫
磺胺抗生素易嚴重過敏，服藥前先基因檢測。圖為示意圖。(本報資料照片)
磺胺抗生素易嚴重過敏，服藥前先基因檢測。圖為示意圖。(本報資料照片)

全球前五大嚴重藥物過敏的藥物「磺胺抗生素」，也是台灣藥害救濟排名前六名常見的藥物，發生嚴重過敏原因則多是人體內有特定基因導致。台灣長庚醫院藥物過敏研究中心發現，亞洲人特定的基因檢測，將可預防磺胺類抗生素引起嚴重藥物過敏的發生。

台灣每年約有數十萬人、亞洲數百萬人因各種感染症，使用磺胺類抗生素撲菌特錠（Baktar），但卻不知道自己的基因體質有嚴重藥物過敏反應的風險，其風險程度比一般人高45倍。若能早期於病人服藥前進行基因檢測和疾病早篩，將可有效預防嚴重藥物過敏的發生。

台灣林口長庚醫院皮膚部部長鐘文宏表示，磺胺類抗生素撲菌特錠（Baktar）是非常常見治療感染症的藥物，如治療青春痘、上下呼吸道感染症、腎臟及尿路感染症、腸胃道感染症等，但不少人因帶有特定基因，導致服用磺胺類抗生素撲菌特錠出現嚴重過敏反應，輕則局部或全身搔癢紅疹，嚴重可能引發史帝文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）、藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀（DRESS）等。

其過敏臨床表現，可能會誘發全身性紅疹與產生水泡，到大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍，也可能因藥物誘發肝腎功能受損或多器官衰竭而導致死亡。然而在一些史帝文生強生症候群或毒性表皮溶解症的患者中，還可能會有視力受損的永久後遺症。

鐘文宏表示，曾有一名18歲的少年，因治療青春痘服用此抗生素後，最終卻導致肝衰竭死亡。另一名中年女性，因有泌尿道感染而服用此磺胺類抗生素，後續竟引起史帝文生強生症候群疾病，雖幸運地活下來，但視力嚴重受損。

磺胺類抗生素藥物使用的人眾多，從青少年到老年人都會使用，而亞洲人帶有危險基因的盛行率高達一成，未來應推動用藥前風險基因檢測，若患者帶有危險基因型需避免使用磺胺類抗生素，改用其他類抗生素取代。

長庚醫院皮膚部研究團隊去年發現，若帶有特殊人類白血球抗原基因型（HLA-B*13:01和相關基因型）的人，使用撲菌特錠抗生素藥物，就有可能產生嚴重藥物過敏的風險，該研究成果已刊登於「過敏與臨床免疫學期刊（The Journal of Allergy and Clinical Immunology）」。

過敏 檢測

上一則

保健Q&A／選錯食用油 易罹肥胖代謝症

延伸閱讀

強生唐寧街花園「違規派對照」曝光 19人飲酒暢聊

強生唐寧街花園「違規派對照」曝光 19人飲酒暢聊

英脫歐大臣請辭 強生再受打擊 明年5月「定生死」

英脫歐大臣請辭 強生再受打擊 明年5月「定生死」
防疫期間唐寧街花園偷開派對？強生「飲酒照片」曝光

防疫期間唐寧街花園偷開派對？強生「飲酒照片」曝光
不滿強生 英脫歐大臣請辭

不滿強生 英脫歐大臣請辭

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

踏青不想敗興而歸？預防「膝關節退化」3要訣

2022-01-30 01:00
(取材自健康醫療網)

年菜添「蒜」營養價值高 如何保存？

2022-01-29 00:00
地毯與地墊通常很少清潔，容易藏汙納垢。（本報資料照片）

年終大掃除 4件居家用品要捨得丟 用太久恐影響健康

2022-01-31 02:00
新冠病毒經氣溶膠傳播愈來愈強，室內應設置排風扇、空氣清淨機，加強抽風。（圖：業者提供）

Omicron冬季更活躍 專家教防疫自保3招

2022-01-29 02:05
（圖：健康醫療網提供）

她的私密處「癢到受不了」竟是這樣吃導致？

2022-01-26 01:00
疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

2022-01-23 09:11

超人氣

更多 >
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」

林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回