磺胺抗生素易致嚴重過敏 服藥前先做基因檢測

磺胺抗生素易嚴重過敏，服藥前先基因檢測。圖為示意圖。(本報資料照片)

全球前五大嚴重藥物過敏 的藥物「磺胺抗生素」，也是台灣藥害救濟排名前六名常見的藥物，發生嚴重過敏原因則多是人體內有特定基因導致。台灣長庚醫院藥物過敏研究中心發現，亞洲人特定的基因檢測 ，將可預防磺胺類抗生素引起嚴重藥物過敏的發生。

台灣每年約有數十萬人、亞洲數百萬人因各種感染症，使用磺胺類抗生素撲菌特錠（Baktar），但卻不知道自己的基因體質有嚴重藥物過敏反應的風險，其風險程度比一般人高45倍。若能早期於病人服藥前進行基因檢測和疾病早篩，將可有效預防嚴重藥物過敏的發生。

台灣林口長庚醫院皮膚部部長鐘文宏表示，磺胺類抗生素撲菌特錠（Baktar）是非常常見治療感染症的藥物，如治療青春痘、上下呼吸道感染症、腎臟及尿路感染症、腸胃道感染症等，但不少人因帶有特定基因，導致服用磺胺類抗生素撲菌特錠出現嚴重過敏反應，輕則局部或全身搔癢紅疹，嚴重可能引發史帝文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）、藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀（DRESS）等。

其過敏臨床表現，可能會誘發全身性紅疹與產生水泡，到大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍，也可能因藥物誘發肝腎功能受損或多器官衰竭而導致死亡。然而在一些史帝文生強生症候群或毒性表皮溶解症的患者中，還可能會有視力受損的永久後遺症。

鐘文宏表示，曾有一名18歲的少年，因治療青春痘服用此抗生素後，最終卻導致肝衰竭死亡。另一名中年女性，因有泌尿道感染而服用此磺胺類抗生素，後續竟引起史帝文生強生症候群疾病，雖幸運地活下來，但視力嚴重受損。

磺胺類抗生素藥物使用的人眾多，從青少年到老年人都會使用，而亞洲人帶有危險基因的盛行率高達一成，未來應推動用藥前風險基因檢測，若患者帶有危險基因型需避免使用磺胺類抗生素，改用其他類抗生素取代。

長庚醫院皮膚部研究團隊去年發現，若帶有特殊人類白血球抗原基因型（HLA-B*13:01和相關基因型）的人，使用撲菌特錠抗生素藥物，就有可能產生嚴重藥物過敏的風險，該研究成果已刊登於「過敏與臨床免疫學期刊（The Journal of Allergy and Clinical Immunology）」。