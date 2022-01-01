胯下異常突起…嵌頓性疝氣險奪命

醫師黃善鴻指出，透過電腦斷層顯示兩腿間的突出物為巨大的嵌頓性腹股溝疝氣。（圖：台北醫院提供）

55歲的莊先生，幾年前發現自己的大腿內側鼠蹊部有小腫塊，但只要推一下腫塊就會消失在腹部，直到會持續噁心、嘔吐，甚至呼吸困難、無法正常進食與排尿才就醫。

台灣衛福部台北醫院外科醫師黃善鴻表示，透過電腦斷層檢查發現，莊先生的右側腹股溝腫塊直徑達15公分，診斷為嵌頓性腹股溝疝氣，且合併小腸阻塞、急性腎衰竭，小蘋果 已變成大水梨，莊男經緊急接受腸道沾黏分離手術與疝氣修補手術。幸好及時就醫，不但避免了終身洗腎，同時免於導致敗血症等「要命」危機。

黃善鴻說明，疝氣就是俗稱的「墜腸」、「脫腸」，是常見的外科疾病，是當身體突然用力時，造成器官或組織移動到不正常的位置所造成，一般外觀會有突起，特別是在久站、運動或肚子用力後更加明顯。疝氣於任何年齡層都會發生，包括嬰幼兒至老人，但常見發生的族群為男性、年長者、慢性咳嗽或長期便秘者，及有疝氣家族史、懷孕女性、曾發生疝氣者。

疝氣發生的形態與手術治療方式略有不同，初期通常可將突起部位推回腹腔，但若久未處理，又或者若器官組織掉落卡住的位置較特別，可能危及性命；例如腸道卡在疝氣囊裡，血液因無法順利傳送，可能造成器官組織缺血或壞死，形成「嵌頓性腹股溝疝氣」，病人此時會有肚子疼痛、發燒、噁心、嘔吐等症狀。尤其壞死的腸道容易導致腸穿孔、腹腔感染，造成病情加重，最嚴重可能導致敗血症、穿孔性腹膜炎、休克、死亡，嚴重危及生命，是腹部的急症，需要立即手術。