我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

胯下異常突起…嵌頓性疝氣險奪命

江婉儀
醫師黃善鴻指出，透過電腦斷層顯示兩腿間的突出物為巨大的嵌頓性腹股溝疝氣。（圖：台北醫院提供）
醫師黃善鴻指出，透過電腦斷層顯示兩腿間的突出物為巨大的嵌頓性腹股溝疝氣。（圖：台北醫院提供）

55歲的莊先生，幾年前發現自己的大腿內側鼠蹊部有小腫塊，但只要推一下腫塊就會消失在腹部，直到會持續噁心、嘔吐，甚至呼吸困難、無法正常進食與排尿才就醫。

台灣衛福部台北醫院外科醫師黃善鴻表示，透過電腦斷層檢查發現，莊先生的右側腹股溝腫塊直徑達15公分，診斷為嵌頓性腹股溝疝氣，且合併小腸阻塞、急性腎衰竭，小蘋果已變成大水梨，莊男經緊急接受腸道沾黏分離手術與疝氣修補手術。幸好及時就醫，不但避免了終身洗腎，同時免於導致敗血症等「要命」危機。

黃善鴻說明，疝氣就是俗稱的「墜腸」、「脫腸」，是常見的外科疾病，是當身體突然用力時，造成器官或組織移動到不正常的位置所造成，一般外觀會有突起，特別是在久站、運動或肚子用力後更加明顯。疝氣於任何年齡層都會發生，包括嬰幼兒至老人，但常見發生的族群為男性、年長者、慢性咳嗽或長期便秘者，及有疝氣家族史、懷孕女性、曾發生疝氣者。

疝氣發生的形態與手術治療方式略有不同，初期通常可將突起部位推回腹腔，但若久未處理，又或者若器官組織掉落卡住的位置較特別，可能危及性命；例如腸道卡在疝氣囊裡，血液因無法順利傳送，可能造成器官組織缺血或壞死，形成「嵌頓性腹股溝疝氣」，病人此時會有肚子疼痛、發燒、噁心、嘔吐等症狀。尤其壞死的腸道容易導致腸穿孔、腹腔感染，造成病情加重，最嚴重可能導致敗血症、穿孔性腹膜炎、休克、死亡，嚴重危及生命，是腹部的急症，需要立即手術。

蘋果

上一則

冬天「虛」進補？代謝慢較易發胖？醫師：別找藉口

下一則

冬季做這些事…壞膽固醇容易升高

延伸閱讀

疫情下…美面臨10年來最大血荒 紅十字會：1天庫存都難

疫情下…美面臨10年來最大血荒 紅十字會：1天庫存都難
醫藥／無痛血尿 小心輸尿管腫瘤

醫藥／無痛血尿 小心輸尿管腫瘤
醫藥／腮腺癌發現晚 臉永久沒表情

醫藥／腮腺癌發現晚 臉永久沒表情
六旬婦彎腰用力開門就「骨折」醫曝：這種病惹禍

六旬婦彎腰用力開門就「骨折」醫曝：這種病惹禍

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

2021-12-24 00:30
不少上了年紀的人有退化性膝關節炎。圖／台南市立醫院提供

避免退化性膝關節炎報到 中醫師提供6大保養方法

2021-12-27 05:13
（圖：健康醫療網提供）

進補不必在冬令 中醫的「養生4招」快學起來

2021-12-26 00:45
（圖：健康醫療網提供）

六旬婦彎腰用力開門就「骨折」醫曝：這種病惹禍

2021-12-26 00:15
SMBG，也就是自我血糖監測( Self-monitoring of blood glucose) 的概念在疫情期間特別重要。 (Getty Images)

長保平安 糖尿病友控糖4口訣

2021-12-29 02:00
（圖：健康醫療網提供）

鼾聲如「垂死的熊」 8招檢視「睡眠呼吸中止症」

2021-12-24 22:45

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博