解決腸阻塞 裝置大腸支架取代人工肛門

病患因為腸癌無法解便，醫師安裝大腸支架，解決腸阻塞困擾。（圖：南投醫院提供）

台灣一名80多歲廖性婆婆將近一周無法排便，因為覺得腹脹、腹痛難受，前往急診就醫，檢查為降結腸腫瘤 導致腸阻塞，糞便受到腫瘤的阻擋而無法排出，過去手術後常會安裝人工肛門，但醫師以大腸支架取代，解決老婦排便問題。

南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢說，婆婆腸阻塞是因為左側降結腸腫瘤壓迫，擋住了食物的通道，使得糞便無法順利從肛門排出。可能會出現腹脹、腹痛、排便習慣改變、嘔吐等症狀，若沒有及時處置，可能會造成腸壞死、腹膜炎等併發症 。

大腸癌以手術為主要治療目標，不過腸阻塞患者腹脹較嚴重，需要透過兩個階段手術，第一階段先進行暫時性人工肛門手術，減輕腹部壓力，待腸道阻塞、腫脹狀況緩解之後，再安排第二階段腫瘤切除。

許多患者對於安裝人工肛門較抗拒，擔心影響外觀與生活，部分患者因為年紀較大、心肺功能不佳，對手術的麻醉風險有所顧慮。廖師賢說，經評估病人的狀況後，可以選擇裝置大腸支架，以內視鏡於阻塞的腸道中裝置金屬支架，撐開腸道，緩解排便問題，患者不需全身麻醉，在解決了患者腸阻塞症狀之後，可以爭取營養補充時間，在體力恢復後，再進行腹腔鏡腫瘤切除手術等後續癌症 相關治療，提升生活品質。

但是大腸支架可能會產生刺激、穿孔、出血、疼痛及滑脫等風險，仍需評估患者腫瘤部位等狀況，視情況討論與制訂適合的治療方式。

廖師賢提醒，50歲以上或有大腸癌家族病史的民眾，應定期接受大腸癌篩檢等檢查，早期發現、早期治療。（江良誠）