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晚期肺癌 精準治療可延長生命

許政榆
標靶治療、免疫治療問世後，給予肺癌患者一線生機。(Getty Images)
標靶治療、免疫治療問世後，給予肺癌患者一線生機。(Getty Images)

台灣一名40多歲的年輕女性因嚴重喘、咳嗽、身體虛弱而就醫，進入診間時，坐在輪椅，戴著氧氣面罩，進一步檢查確診為第四期肺腺癌。起初化療反應不佳，與醫師討論後，接受切片基因檢查，改用相對應標靶藥物治療，服藥短短兩周，幾乎快恢復正常，回診時，已經可以自己走進診間了。

肺癌為常見死因，如能早期確診，可以透過手術切除，但愈晚確診，愈難切除，且術後容易復發，需考慮後續化學治療或放射線治療。所幸標靶治療、免疫治療問世後，增加抗癌武器，有機會延長存活期，給予癌友一線生機。

掌握先機 晚期也能治

台大醫院腫瘤醫學部醫師徐偉勛指出，相較過往晚期肺癌患者術後只有化療一途，現在進入精準醫療，透過基因檢測，了解癌友是否有特定基因突變，找出適用的標靶藥物，以往第四期肺癌可能無法存活超過一年，透過精準治療，延長許多病人的生命。

肺癌基因突變形式多樣，徐偉勛指出，台灣晚期肺腺癌患者中帶有EGFR基因突變者約占55%，可使用相對應的口服標靶藥物治療。然而，並非所有肺癌患者都帶有特定基因突變，可能無對應的標靶藥物，這時則可選擇免疫治療。

免疫治療 癌友狀況好

台灣林口長庚紀念醫院肺腫瘤科醫師柯皓文說明，免疫治療就是阻止癌細胞「PD-L1」與T細胞「PD-1」結合，並啟動身體免疫系統辨識、殺死癌細胞。藉此延緩復發、提高生存機率，甚至有機會根治。一名66歲盧先生罹患肺腺癌，經CCRT治療（同步化學與放射線治療）後腫瘤縮小，但腫瘤位置於主動脈上不適合開刀，透過免疫療法鞏固治療，至今已超過一年，狀況良好。

柯皓文表示，過往免疫治療都用於第四期，近年往前推至第三期，持續使用一年，可減少復發機率。

老菸槍、家族史 定期LDCT

如何留意肺癌警訊？徐偉勛說，有些人沒抽菸、生活習慣良好，卻罹患肺癌，可能與環境致癌因子有關，如PM2.5空氣汙染、致癌物質亞硝酸鹽或暴露輻射、化學藥劑等，都可能讓細胞突變導致癌症。

柯皓文指出，老菸槍、有肺癌家族史者，應在醫師建議下，定期做低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，及早發現治療，遠離癌症。（許政榆）

腫瘤 致癌 癌細胞

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