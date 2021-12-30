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化療搭配電熱治療 腫瘤縮小3公分

游振昇
電熱治療機能精準找到腫瘤位置，以物理原理刺激下治療腫瘤。（圖：童綜合醫院提供）
電熱治療機能精準找到腫瘤位置，以物理原理刺激下治療腫瘤。（圖：童綜合醫院提供）

台灣一名子宮頸癌四期患者已接受放射線治療和化療，去年出現左頸腫痛，檢查發現癌細胞轉移到頸部，童綜合醫院血液腫瘤科沈俊佑主任建議，以化學治療輔助搭配腫瘤電熱治療，增加藥物治療成效，患者在十次化療搭配電熱治療後，頸部腫瘤大小已經從5x3公分縮小至2x1公分，效果明顯，目前穩定治療控制中。

58歲患者七年多前罹患子宮頸癌第四期，配合醫囑做放射線治療33次與化療六次，定時回診檢查，穩定控制癌細胞，去年出現左頸腫痛狀況，電腦斷層掃描檢查發現癌細胞轉移到頸部。

腫瘤治療前後比較圖。（圖：童綜合醫院提供）
腫瘤治療前後比較圖。（圖：童綜合醫院提供）

童綜合醫院沈俊佑主任評估病人腫瘤轉移情形後，為讓病人減少治療時的痛苦，建議採用化學治療搭配腫瘤電熱治療，每次化療前，先以電熱治療機，定位腫瘤位置後，以低頻電流波將能量輸送至患部，再透過機器電磁波加熱腫瘤細胞，改善腫瘤微環境，活化腫瘤的通透性，促進腫瘤能對後續化學治療有反應而提高效果。

沈俊佑表示，對治療反應不佳的腫瘤，周圍的微環境可藉由約40℃左右的熱能來改變，透過熱能促進腫瘤周邊微血管循環，促使化療時可幫助藥物更容易到達腫瘤所在位置，增加腫瘤對化療的敏感度，提高藥物治療效果；也因微血管循環變佳而提高攜氧能力，因組織穿透力上升而使放射治療可以更有效殺死腫瘤細胞，經由電熱治療也造成腫瘤對放射線傷害的修復力下降，提高放射治療的療效，電熱治療還有助於活化人體免疫系統，轉化一般免疫反應，轉變成為專注於針對腫瘤所會發生的特異性免疫反應。

沈俊佑指出，電熱治療機能精準找到腫瘤位置，療程簡單、快速且副作用少，以物理原理刺激治療腫瘤，舒適且非侵入性的方法，可減少病人在治療過程中所造成的痛苦，是目前化放療、細胞免疫治療前的最佳輔助搭配治療方式。

目前電熱治療適用的實體癌包含頭頸癌、食道癌、肺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、膽管癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、攝護腺癌和膀胱癌，電熱治療可針對腫瘤組織給予局部的溫度提升，抑制癌細胞增生並萎縮，對於標準化療、標靶治療、放射治療或免疫治療有明顯增加治療效果，但仍有一些癌症病人不適合接受電熱治療，例如裝有心臟節律器或裝設植入式助聽器等病人，都需經由專業醫師評估並安排療程。

腫瘤 癌細胞 癌症

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